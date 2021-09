El excanciller de Brasil, Celso Amorim, comparó las amenazas del presidente Jair Bolsonaro a la Corte Suprema con las maniobras de lawfare que provocaron la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva. "El bolsonarismo es un virus que aprovechó la infección del lawfare", sostuvo Amorim a Télam. Además destacó que "Brasil es el epicentro de la extrema derecha internacional" y comparó a Bolsonaro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de la movilización realizada en Brasilia, el también exministro de Defensa del gobierno de Lula da Silva sostuvo que "si Bolsonaro buscaba generar temor, eso no ocurrió". "Bolsonaro volvió a lanzar una amenaza a la Corte Suprema dirigida a un juez que lo está investigando y que ordenó detenciones de policías militares", dijo Amorim, quien agregó que en las protestas de Brasilia hubo una asistencia de público importante pero no tan significativa: "Hubo muchos camioneros y gente vinculada al agronegocio".

Amorim remarcó que Bolsonaro "no causó una impresión muy grande, juega con el temor de un posible golpe pero no sé si tiene la fuerza para hacerlo". De todas formas, el excanciller brasileño no descarta "que pueda impulsar un golpe para sobrevivir, para evitar un impeachment".

Luego de aclarar que es preciso aguardar la evolución de la crisis política e institucional que atraviesa Brasil, Amorim advirtió que el desafío del próximo gobierno será resolver la profunda división de la sociedad brasileña. "Los golpes del lawfare se superaron pero ahora está el de Bolsonaro. La sociedad está muy herida", planteó.

Para cerrar esa grieta profunda, Amorim confía plenamente en el expresidente Lula. "Es un gran negociador. Mucha gente que estuvo contra él o contra Dilma podría acomodarse en un futuro gobierno de Lula. Eso podría generar una gran reconciliación nacional", aseguró.

El excanciller sostuvo que Brasil sufrió dos golpes de Estado en los últimos años: el primero contra Rousseff y luego el encarcelamiento de Lula. "Solamente una elección con una buena mayoría, que creo que es probable que Lula obtenga, podrá ayudar a pacificar un poco la situación", expresó.