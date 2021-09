Un particular debate se dio ayer en la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, a raíz de un proyecto de declaración que solicitaba al Gobierno nacional que incluya la vacuna contra la covid-19 en el calendario nacional de vacunación y que generó una discusión sobre si las inoculaciones deben ser de carácter obligatorio o no.

En pleno recinto el proyecto original fue modificado dos veces antes de aprobarse, ya que el texto que presentó Ernesto Sansone solicitaba ingresar las vacunas a dicho calendario, lo que en definitiva le daba un carácter de obligatorio, por eso en la comisión de Salud hicieron un dictamen en el que solicitaban que Nación después de un informe técnico decida “si se incluye o no” la vacuna.

Sansone, que inicialmente no había advertido que el tratamiento era sobre un texto diferente al suyo, arrancó la fundamentación advirtiendo que había recibido llamados de personas solicitando que retire el proyecto: “realmente los antivacunas trabajaron muy fuerte para que levante esta iniciativa de declaración”.

Durante el día el tema circuló por las redes sociales, y los que se oponen a la obligatoriedad de la vacuna convocaron a una marcha en la puerta de la Legislatura, manifestación que finalmente tuvo una escasa concurrencia ya que apenas había 50 personas.

Quién advirtió a Sansone del cambio en el texto fue Santiago Godoy, que señaló que un proyecto de declaración sirve para expresar una voluntad política de la Cámara, “pero si ponemos que decida la Nación por sí o por no, tal como quedó ahora el dictamen, ¿que es lo que vamos a definir?, tenemos que pedir por sí o pedir por no”, subrayó dejando en evidencia el problema que contenía la redacción del dictamen.

“Yo creo que tenemos que poner que sí se incluya en el calendario tal como quería el autor, y en todo caso si en el futuro la ciencia define que las vacunas no sirven, bueno ahí se las sacará, pero hasta el momento las vacunas han demostrado ser efectivas y atenúan los efectos del coronavirus”, concluyó Godoy.

Germán Ralle recordó que intentó presentar un proyecto para que sea obligatoria la vacunación para los empleados públicos provinciales, “no comprendo a aquellos que se manifiestan antivacunas, el Estado tiene que tomar decisiones que a veces a algunos sectores no les gusta”.

Amelia Acosta coincidió en que el dictamen era “ni fu ni fa”, y después aseguró que ella es pro vacunas pero “obligando se atenta con los derechos de los individuos, las personas tendrán que decidir si se vacunan o no, porque está en fase experimental y no garantiza la inmunización”. En un sentido similar se expresó Baltasar Lara Gros, que considera que no se puede obligar, “tiene que haber libertad, hasta tanto se le dé aprobación definitiva a las vacunas que se aplican en el país”.

Una de las integrantes de la comisión de Salud, Emilia Figueroa, contó que ahí hubo largas discusiones sobre el texto, y que ella no coincidía con el dictamen que sacaron. Médica de profesión, la rosarina indicó que “no es cierto que las vacunas no tengan sustento científico”.

“Tenemos antecedentes de vacunas que fueron exitosas para otras patologías y que lograron la inmunización al extremo que ya no fue necesario vacunar, como el sarampión”, añadió y consideró que la obligatoriedad la terminarán definiendo los científicos. Y citó otros ejemplos en los que la obligatoriedad no fue cuestionada, como la vacuna contra la fiebre amarilla que se exigía para entrar a ciertos países, “para viajar todos se la pusieron sin decir nada”.

Luego de Figueroa, Sansone volvió a tomar la palabra y se manifestó en desacuerdo total con el dictamen de Salud, “es absurdo”, afirmó.

Socorro Villamayor dijo que no es una cuestion personal el inocularse, sino una cuestión de salud pública, “gracias a la vacunas fuimos recuperando la normalidad, y es hoy el remedio que tenemos contra el covid”.

Claudio Del Plá rechazó de plano que la obligatoriedad no se imponga por una cuestión de salud, "sino de la patronal para retomar la actividad plena". Pero además pidió incluir que se destinen recursos a campañas de concientización de la vacuna: "Hay que hacer campañas de vacunación, ahora son insuficientes por falta de recursos. Pero no es recomendable la obligatoriedad sino una campaña de concientización para que todos se vacunen".

Finalmente, el texto fue modificado nuevamente en el recinto y la declaración fue un pedido para que el Ministerio de Salud de la Nación disponga el estudio necesario para incluir las vacunas contra la covid-19 en el calendario nacional de vacunación. Además se le pide al gobierno provincial que diseñe y procure las campañas de vacunación.

Al momento de votar, solo el diputado Andrés Suriani señaló que "no se pueden avasallar las libertades individuales" y pidió abstenerse, los restantes legisladores votaron en positivo.