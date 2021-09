Durante una entrevista con Reynaldo Sietecase en Radio con vos, Marcelo Sain, director provincial del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación habló sobre la situación en el marco de los homicidios en Rosario.

"La estadística es la misma de los últimos 4/5/6 años, no ha desistido la violencia criminal, particularmente en el caso de Rosario íntimamente vinculado a grupos criminales por el mercadeo de drogas", dijo.

Sobre el crimen de Carlos Argüelles, que fue el más resonante de esta semana, dijo que "fue cuando estaba atendiendo a un conjunto de personas que se hicieron pasar por clientes. Estaba trabajando al público en el taller", indicó sobre los detenidos que serán llevados a audiencia imputativa.

Sain indicó que "se están esperando resultados de dermotest. Esas son cosas que también hay que ajustar en la provincia, no puede ser que un dermotest tarde 24 horas cuando eso puede durar un par de horas y es clave para saber si alguien de esos que están detenidos disparó un arma de fuego". Y agregó que "no son delincuentes sofisticados, son soldaditos que recibieron una oferta de dinero a los efectos de ir a matar a una determinada persona".

Además, recordó que a la víctima "se lo cuidó todo lo que se dejó cuidar", siendo imputado y testigo protegido (aunque no aceptó algunas medidas de protección, como dijo ayer la fiscal regional de Rosario) en la causa que investiga a Esteban Alvarado.

También planteó que "se juntan hechos una semana antes de las elecciones entonces genera mucha sensibilidad pese al esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad, reforzando todos los controles pero no hay una vorágine de violencia distinta a lo que ha venido ocurriendo".

También fue consultado sobre si comparte de idea sobre las declaraciones del ministro de Seguridad Jorge Lagna, acerca de que "cortar el vínculo entre el delito y el estado no es fácil, no es sencillo ni es gratis". "Sí, por supuesto. Fue el discurso del gobernador y de todos nosotros", dijo el extitular de Seguridad provincial. "Para nosotros el estado participaba del delito, por connivencia, consentimiento, por poner todo debajo de la alfombra. Por ejemplo el dinero del narcotráfico se produce en barrios pobres pero esos barrios siguen siendo pobres, la pregunta es adónde va ese dinero, bueno ese dinero va adentro de los bulevares, a las grandes financieras a las grandes inversiones". Y dijo que el gobierno actual "es el primero que empieza a ver estas cuestiones; y el Ministerio Público de la Acusación con fiscales y fiscalas que están dispuestos a ir más alla".

Además, planteó que "Los Monos y el clan Alvarado son dos organizaciones que se estructuraron en torno al narcotráfico pero están unos condenados y otros a punto de ir a juicio oral por delitos que no tienen que ver con estupefacientes, por delitos ordinarios. Es decir, la justicia provincial abordó estas organizaciones que deberían haber sido desarticuladas por la justicia federal. La PSA llevó adelante investigación donde estaba toda la organización de Alvarado y esa causa fue desestimada, una parte fue a archivo y otra fue desestimada en 2016, 2017. No me pregunten por qué, es el juez Bailaque el que tenía la causa. Lo que digo es que en la justicia provincial algunos fiscales algunos jueces muy valientes, pese a haber sido objeto de amedrentamientos por parte de estas organizaciones, tuvieron desempeño probo, también hay que decirlo porque sino pareciera que hay un desmadre institucional y en Rosario no hay un desmadre institucional".

Por otro lado, recordó que "propusimos una reforma integral que no fue atendida por la legislatura con tres proyectos de ley para discutir entre todos los sectores todo lo que había que reestructurar, un nuevo modelo de policía y demás".