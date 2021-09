Ciudad Futura, en el pensamiento de uno de sus mentores, Juan Monteverde, sigue siendo el espacio distinto de la política rosarina. En busca de la vuelta al Concejo en este turno electoral, concluye en que el tiempo confirmó sus pronósticos. "El mayor problema de Rosario es la desigualdad y la violencia, encima la pandemia vino a cambiarlo todo. Debemos buscar transformaciones estructurales, porque esta lógica es insustentable", dijo. Afirmó que "el dinero narco ya permeó la economía de la ciudad", y que si no hay cambio de fondo, "Rosario será invivible en el mediano plazo". Así señaló el objetivo de seguir "construyendo poder popular distinto" para ganar la intendencia en 2023.

—Hoy la política no entiende cómo es que la violencia está permeando todos los aspectos de la vida en la ciudad y cómo el dinero del narcotráfico ya forma parte ineludible de la economía formal -dijo Monteverde a Rosario/12.

—Nacimos peleando contra los desalojos ejecutados por desarrolladores de barrios privados, hoy los que desalojan son las bandas narco. En cada barrio que voy viene una persona a contarme que en una semana le mandan un mensaje por Facebook diciéndole "o me das la casa, o te la baleo, o me conseguís 400 mil pesos para mañana" La gente tiene que optar entre perder su casa o un hijo baleado, y el Estado no hace nada al respecto. Es un proceso que se da en silencio, y no está en la agenda porque no le pasa al amigo de un político, de un periodista -analizó. Monteverde emplazó a que el Concejo apruebe el proyecto de crear una "agencia de justicia urbanística" para poner una lupa sobre las inversiones inmobiliarias. "En Rosario ya es difícil discernir qué cosa tiene que ver con dinero legal o ilegal. Si se corta la ruta del dinero, se corta la violencia", relacionó.

—¿Por qué volver al Concejo y no intentar una proyección nacional de CF?

—Porque tenemos un proyecto serio. CF propone cambios estructurales, está para gobernar y no para ser una cuestión testimonial legislativa. Tenemos un proyecto de ciudad y estamos convencidos que más temprano que tarde gobernaremos Rosario. No importa cuántos concejales logremos ingresar sino conseguir el mayor respaldo popular para ganar la intendencia en 2023.