La vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió ayer al presidente Alberto Fernández que el gobierno nacional haga todo lo posible para revertir la decisión de la multinacional Dow Chemical de cerrar su planta de poliuretano en Puerto San Martín y demoler sus instalaciones para evitar la competencia. “Alberto, no tenemos que permitir que cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para toda la industria. Es una firma muy importante”, le dijo en medio de un acto público, mientras el mandatario asentía con la cabeza. El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) y la Mesa de Acción Política Multisectorial ya reclamaron que la fábrica sea declarada de “utilidad pública” para mantener la “producción de un insumo clave en la estrategia de desarrollo nacional” y evitar la pérdida de 120 puestos de trabajos directos y alrededor de 500, indirectos.

CFK sorprendió en el cierre de campaña del Frente de Todos, en Tecnópolis, con un pedido expreso al presidente de la República. Hablaba sobre la importancia de plantear en el debate político los temas estructurales del país y el rol de la industria. “Quiero que todos sepan que cada dólar que tengamos que pagarle al Fondo Monetario Internacional va a ser un dólar menos para las importaciones que las Pymes necesitan para producir”, dijo Cristina. “Porque nuestras fábricas y nuestros empresarios necesitan dólares para comprar insumos”.

“Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para toda la industria. Es una firma muy importante”, planteó la vicepresidenta. “Es cierto que han decidido relocalizar la planta (en Bahía Blanca), en una decisión global. Y quieren de esa manera vendernos los fenoles para los polímeros desde Brasil para importar. ¡No! Esto es quitarle autonomía a nuestro proceso industrial y drenaje de divisas que necesitamos en la Argentina para seguir produciendo”, planteó.

“Estas son las cosas que tenemos que explicarle a la gente para que las entienda. Y no solo tienen que hablar los candidatos, sino también todos los que tienen responsabilidades institucionales y conducen el país en las distintas áreas para que los argentinos y argentinas sepan de qué se trata”, enfatizó Cristina.

El pedido al presidente de la Nación para que Dow Chemical no cierre su planta en Puerto San Martin y no la destruya generó un aplauso sostenido en el acto. Mientras las cámaras de TV enfocaban en las primeras filas a la senadora nacional por Santa Fe María de los Angeles Sacnun, sentada al lado del Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel. Sacnun integra la Mesa de Acción Política Multisectorial que resiste el cierre de la fábrica y la desindustrialización del Gran Rosario, junto a otros legisladores santafesinos, entre ellos las diputadas Cesira Arcando (FE), Silvana Di Stéfano (UCR), Matilde Bruera (PJ) y su colega Carlos del Frade (Frente Popular). Más, el ex ministro de Trabajo Julio Genesini y dirigentes de la CGT San Lorenzo y de sindicatos del sector industrial de todo el cordón.

El apoyo de CFK a la continuidad de la empresa química en Puerto San Martín es un espaldarazo a la acción política de la Multisectorial para evitar el cierre y la demolición de la fábrica. “No podemos permitir que se concrete semejante avasallamiento”, dice el último documento que sacó la mesa.

“El sostenimiento de la actividad productiva de la planta resulta totalmente factible desde todo punto de vista y no podemos permitir que el cambio que se pretende encubra un reemplazo de la producción por importaciones desde el extranjero resignando nuestra soberanía industrial argentina”.

“Ya se han manifestado interesados con intenciones de adquirir y continuar con el funcionamiento la planta, sin embargo la vocación exhibida por la empresa de impedir la continuidad a partir del desguace de la misma, revela un posicionamiento injustificadamente abusivo que no debe ni puede aceptarse”, agregó la Multisectorial.