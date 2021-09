El seleccionado de Brasil, líder con el ciento por ciento de eficacia, supera por 2-0 a Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, en un partido de la fecha 10 de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Everton Ribeiro marcó el primer gol del encuentro en Recife, a los 14 minutos, mientras que Neymar amplió la ventaja a los 39.

Brasil dejó atrás el episodio ocurrido en el Arena Corinthians casi tan rápido como Argentina. Si Lionel Messi convirtió el 1-0 para Argentina a los 13 minutos del primer tiempo en el Monumental, la Canarinha hizo lo suyo solo un minuto después de su tiempo inicial en el Arena Pernambuco.

Aunque el gol no lo hizo el del 10 en la espalda, como en Núñez, sí fue Neymar quien enhebró la jugada que acabó en la ventaja tempranera del equipo de Tité. El crack del PSG, flamante compañero del argentino en la liga francesa, peleó la pelota en duelo con el peruano Ánderson Santamaría, a quien incluso le robó el balón en una disputa polémica, que sin embargo Wilmar Roldán no juzgó como infracción. Tras la recuperación, la figura de Brasil tiró un centro que Everton Ribeiro, quien llegaba desde atrás, no perdonó.

Con Gareca como espectador de lujo, sólo 15 minutos después Neymar volvió a ganarle el duelo a Santamaría, esta vez sin dejar lugar a ninguna duda. El crack de Brasil se escapaba y el defensor peruano lo retuvo hasta agarrándolo de la camiseta para terminar recibiendo la primera amarilla del partido.

Y apenas diez minutos después, otra vez el de Brasil volvió a superar al de Perú, en un duelo que se reeditaba una y otra vez en el partido, en escenas más individualizadas o colectivas. A los 39, fue la vez que el astro del PSG se despachó con su gol para ampliar la ventaja a favor del líder absoluto de las Eliminatorias. El 2-0 comenzó con una triangulación por derecha entre Gabigol y Danilo, que derivó en una segunda jugada peligrosa que despejó infructuosamente Santamaría para que llegara Neymar a aprovechar el rechazo.