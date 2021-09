El espacio que encabeza el fugaz ex ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, se esperanza con dar la sorpresa el domingo cuando enfrenten en la interna de Juntos por el Cambio la lista oficialista que encabeza la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Pero, si eso no ocurre, López Murphy ya se anotó una victoria, logró modificar el acuerdo partidario, en contra de la paridad de género, y asegurarse un lugar seguro para llegar al Congreso en las listas definitivas para las generales.

En la tarde del jueves, con la firma de los apoderados de el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y Republicanos Unidos, la alianza de centroderecha en la Ciudad de Buenos Aires acordó que no se respeterá la Ley de Paridad de Género en la conformación final de las listas, con los resultados de las PASO en mano.

El peligro que corría el espacio de López Murphy era que el cruce entre el sistema D´Hondt y la paridad de género -que asegura intercarla una candidata y un candidato- modificara el orden de la lista del ex ministro de Economía y quedará aún más relegado en las listas.

Sorprender a Vidal

"Si el reglamento trastoca la voluntad de la ciudadanía, no es viable políticamente. Uno no puede votar una cosa y que salga otra, eso se va a tener que corregir", había pataleado López Murphy en varias entrevistas, a pesar de que ayer sostuvo que: "Después de sorprender a Vidal, vamos a ir por Cristina".

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y virtual jefe de campaña de la lista oficialista recogió el guante y, en diálogo con LN+, le anticipó: "Si López Murphy es el primero de la lista, y saca los votos necesarios, es lógico que entre él a la lista. Facilitamos que se respete la voluntad de la gente".

La decisión del oficialismo porteño parece ir en línea con el mensaje que les llegó del electorado cambiemita más duro, que se alejó de la candidatura de Vidal, por considerarla alejada de la línea conservadora de la alianza de centroderecha.

El encargado de rubricar el acuerdo aprobado por Larreta fue Fernando Straface, jefe de campaña de Vidal. El acuerdo también alcanzará a la tercer lista en disputa, la de los radicales díscolos que llevan encabenzando las precandidaturas al ex secretario de Salud nacional Adolfo Rubinstein.

La primera meta que deben superar las listas internas para seguir en carrera, de acuerdo al reglamento de la alianza, es pasar el 15 por ciento de los votos en la disputada interna. A partir de allí, la cantidad de votos conseguidos ordenan a los candidatos según el sistema D'Hondt y, hasta esta tarde, la paridad de género. Esto último quedó descartado para priorizar el "orden de las listas".

"En la tarde de hoy, los partidos que integran la alianza Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires acordaron una adenda al reglamento de integración de listas para garantizar la mejor representación de las opciones políticas", sostiene el comunicado conjunto de la alianza.