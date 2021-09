El presidente Alberto Fernández repudió este viernes el ataque contra Winfried Fallon Noriega, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y joven de 24 años no binario, quien denunció a un grupo de personas por un acto de discriminación con golpes e insultos por su identidad de género y su situación de salud, ya que tiene Asperger.

"Toda mi solidaridad con Winfried Fallon Noriega ante la imperdonable agresión que ha sufrido. El respeto a la diversidad debe ser exigido en nuestra sociedad", publicó el máximo mandatario en su cuenta de Twitter.

Además, informó que tomó cartas en el asunto: "He encomendado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que actúe ante la Justicia y exija la identificación y castigo de los autores".

Winfried Fallon Noriega contó, a través de sus redes sociales, que una de las agresoras lo insultó por su género y le gritó que "debía actuar como un hombre", además de injuriarlo por ser una persona no binaria. "Te voy a cagar a palos", fue otra de las amenazas que recibió.

"Realmente no encuentro forma de poder hacer justicia más que hacer la denuncia. Es gente con muy malas intenciones. Tengo miedo por mí y por mi madre de que nos hagan daño. Ayudarían mucho difundiendo esto. No quiero que otro chico con una discapacidad diferente, otro chico con una diversidad de género o una sexualidad que no cumpla con la norma sean agredidos nuevamente", enfatizó en un video que compartió en las redes.

En su denuncia, Noriega detalló que lo llamaron "puto de mierda" y que le decían que tenía que "hablar como macho" porque "nació con pito y no con vagina".

"Hoy comprendo en primera persona y en carne propia lo que muchos compañeros de la comunidad dicen, que hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos", subrayó.

Y continuó: "No quiero dar nombres, porque se sabe que esta gente es pesada o tiene malas intenciones. Yo tengo una filosofía de vida que es no recurrir jamás a la violencia porque trae más odio y caos. Preferí dejarme golpear y simplemente hacer la denuncia. Pero siento que todavía hace falta mucha concientización en este mundo, en esta sociedad. Porque siguen habiendo personas que te siguen agrediendo por tu sexualidad y género y además por tu discapacidad diferente".

"La lucha no es algo que termina hoy, sino que es algo que tenemos que seguir haciendo entre todes, porque lamentablemente hay gente que tiene muy malas intenciones y que ni siquiera se preocupa en informarse para respetar a cada ser humano", concluyó.