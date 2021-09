Una joven de 26 años relató ayer en las cámaras de Canal 3 un hecho de violencia del que fue víctima por parte de su expareja, en la localidad de Fray Luis Beltrán. Todo comenzó cuando ella le dijo que quería terminar la relación. El acusado estuvo unas 4 horas en la comisaría y luego recuperó la libertad. “Estaba con mi pareja en su casa, le dije que la relación no iba más y me empieza a pedir el teléfono". Ante su negativa, comenzó a agredirla y amenazarla. “Puso la música a todo volumen para que no se escuchara, cada vez que gritaba me golpeaba la cabeza contra el ropero o me pegaba patadas”, contó la joven con una herida visible en la frente. En medio de las agresiones, logró pedir ayuda a sus amigas y a su padre, que fue a buscarla. “Si mi papá no llegaba, yo hoy no la cuento”, reconoció la mujer. Pese a esto, señaló que las agresiones de su ex pareja continuaron una vez que logró salir. “Cuando nos fuimos lo llama a mi papá y le pregunta dónde estábamos y se viene corriendo para pegarme. Ahí nos amenazó de muerte a los dos y me golpeó con una piedra en la cabeza mientras mi papá intentaba defenderme”.