Bruce Springsteen se presentó este sábado en la plaza conmemorativa del World Trade Center como parte de los actos en recuerdo de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El músico, de 71 años, tocó su canción "I´ll see you in my dreams", acompañado de su guitarra y una armónica.

La audiencia del público en Nueva York estuvo integrada por autoridades y familiares de las aproximadamente 3 mil víctimas que causaron los atentados con aviones. Antes y después de la actuación de Springsteen se leyeron los nombres de los muertos hace dos décadas, una tradición que se sigue cada 11 de septiembre.

En enero de 2002, cuatro meses después de los atentados, Springsteen grabó su disco The Rising. Lanzado al mercado en julio de ese año, el álbum contiene varios temas alusivos al 11 de septiembre de 2001, como "My City of Ruins" y la canción que da título al disco. The Rising fue considerado uno de los mejores trabajos del músico y un disco que ayudó a sobrellevar el dolor por la tragedia.

La conmemoración del aniversario del 11 de septiembre en la Zona Cero comenzó este sábado con un toque de campana y un momento de silencio.