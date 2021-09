En una jornada electoral salteña muy calma, y con un lento afluente de votantes que se acercan a emitir su voto, se define hoy quienes serán los candidatos que en noviembre buscarán algunas de las tres bancas que se renuevan por Salta en la Cámara de Diputados de la Nación.



Hasta el mediodía no se habían registrado incidentes en ninguna de las escuelas habilitadas, y los protocolos sanitarios dispuestos funcionaban, favorecidos porque la concurrencia de votantes no era masiva, lo que pone en alerta para la segunda mitad de la jornada, debido a que estiman podría registrarse algunas aglomeraciones cercanas a la hora del cierre prevista para las 18.

Hasta el mediodía ya habían votado la mayoría de las cabezas de lista, en tanto la precandidata del PRO Inés Liendo y el de Política Obrera, Julio Quintana, no lo iban a poder hacer por figurar en los padrones en otras provincias.

También cumplieron con su deber cívico la intendenta de Salta, Bettina Romero, que hizo un llamado a los salteños para que vayan a votar, porque los “legisladores nacionales son clave para conseguir lo que se necesita en Salta”.

Mientras, en el ex colegio Nacional, el gobernador Gustavo Sáenz, pidió que se vote a candidatos que “acompañen, ayuden y defiendan los intereses de los salteños, que peleen por obras para Salta y no voten las leyes que perjudiquen a los intereses de la provincia”.

Además dijo no tener ningún favorito, “hay en todas las listas gente de bien que sé que van a defender los intereses de los salteños, así como no me gusta que nadie me levante la mano, no voy a levantar la mano de ningún candidato, que la gente elija sin presiones”.

También se mostró contrario a las PASO, y consultado sobre si es mejor el voto papel o el electrónico, indicó que debe abrirse un debate acerca del sistema electoral que unifique a todo el país.

Finalmente se despachó con un discurso antigrieta, en los que fustigó tanto al gobierno anterior de Mauricio Macri, como al actual que encabeza Alberto Fernández.

“No estoy con la lógica de amigo-enemigo de la grieta. En Argentina debe abrirse un debate sobre este tema, porque los que estuvieron antes no hicieron las cosas bien, y los de ahora no están haciendo las cosas bien, todos cometen errores”, disparó el mandatario salteño.

A lo que agregó: “No hay autocrítica de ningún gobierno, ni del anterior, ni del que está ahora. Lo que la gente común esta esperando es que los políticos se pongan a trabajar para solucionarles los problemas, que son los verdaderos enemigos: la pobreza, la desocupación, la falta de oportunidades”.

Y cerró su discurso indicando que la cantidad de ausentismo y voto en blanco en la última elección provincial es un mensaje que los políticos deben escuchar y vaticinó que “creo que debe salir un nuevo espacio, en donde digan: no funcionaron los que estaban, no funcionan los que están, entonces trabajemos para una Argentina distinta, todos unidos”.