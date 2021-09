Desde Santa Fe

La alianza política más votada fue Juntos con el 40% de los sufragios tras una reñida elección entre sus cuatro listas –tres de ellas de la UCR- que sorprendió al consagrar candidata a senadora nacional a una debutante política: la periodista Carolina Losada, quien ni siquiera figura en el padrón electoral de la provincia. Mientras que el candidato más votado fue el senador peronista Marcelo Lewandowski, que duplicó en votos al ex ministro de Defensa Agustín Rossi y se convirtió así en el candidato a senador nacional por el Frente de Todos, junto a su compañera de fórmula, la senadora Marilín Sacnun. En el Frente Amplio Progresista, sucedió lo mismo: la diputada Clara García también duplicó en votos a su desafiante y colega, Rubén Giustiniani y por lo tanto, también competirá por esa banca el 14 de noviembre. En la categoría de diputados nacionales, se repitió el escenario: ganaron sus internas el senador Roberto Mirabella (Frente de Todos), Mario Barletta (Juntos) y Mónica Fein. Mirabella fue el más votado (duplicó en votos al ex embajador en Montevideo y triplicó a la ex intendenta de Rosario), pero la fuerza más votada es la alianza que responde a Maurico Macri.

*Batacazo radical. La primaria de Juntos por el Cambio resultó –al final- una interna de la UCR. Los precandidatos a senadores nacionales apadrinados por Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, terminaron terceros (Federico Angelini) y cuarto (el ex presidente de la UCR, José Corral). En el arranque del escrutinio, picó en punta el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, pero con el conteo de votos lo superó Losada, quien será la candidata a senadora de Juntos, con su compañero de fórmula el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin. Los dos dieron la nota del domingo: Losada porque –según Corral- ni siquiera figura en el padrón electoral de la provincia y Scarpin porque rompió el protocolo sanitario: fue a votar sin barbijo y lo dejaron. Hasta la medianoche, Pullaro se negó a reconocer su derrota, decía que ganaría por 2.500 votos cuando el escrutinio oficial informaba lo contrario. Con el 93% de los votos escrutados, Losada ganaba por dos puntos y 12.000 votos de diferencia.

Hubo más sorpresas en el macrismo: el tercer lugar del vicepresidente del PRO nacional Federico Angelini, que llevó como compañera de fórmula a la diputada celeste Amalia Granata y la mala elección de Corral, ex candidato a gobernador de Cambiemos en 2019, que salió cuarto con el 16% de los votos.

Con estos resultados, Losada será la candidata a senadora nacional y Barletta –que la alentó a pasarse a la política- encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales.

*Ganó Perotti. En el Frente de Todos, la lista Celeste y Blanca ganó 2 a 1. Notable triunfo (66% a 33%) del senador Lewandowski y su colega Sacnun sobre Rossi y su compañera, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. La fórmula ganadora tenía el apoyo de Omar Perotti –que anotó su nombre en la lista-, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue la más votada con más de 300.000 votos y superó a todas las demás, en el nombre por nombre. Rossi aceptó la derrota poco antes de las 22. “Se puede ganar o perder”, dijo. Y ratificó que “acá no se terminó nada, acá empieza el futuro”. Su campaña y la de sus seguidores fue muy agresiva contra Perotti, quien ayer mismo reiteró que no respondía chicanas ni provocaciones. “Hablamos de las cosas que consideramos importante, nunca respondemos los agrvios ni entramos en discusiones negativas con otros participantes. Nosotros tenemos que darle valor a lo que hacemos”, dijo el gobernador. El nuevo escenario dejó a la vista ganadores y perdedores y eso incluye a Rossi y Rodenas.

*En la Casa Gris. El gobernador siguió la jornada electoral en Rafaela. Fue a votar a la escuela donde cursó la primaria y luego cumplió hasta el último rito político: se quedó hasta el final del escrutinio en un colegio de su ciudad, lo que algunos interpretan que es una cábala, pero otros afirman que los resultados son un anticipo en escala de lo que vendrá. Después Perotti se trasladó en helicópetero a Santa Fe y alrededor de las 21, ya estaba en la Casa Gris, donde analizó los resultados oficiales y luego grabó un mensaje.

*Los socialistas. En el Frente Progresista se podría decir que la primaria terminó 6 a 3. La diputada Clara García le ganó a Giustiniani (67% a 32%) la candidatura a senadora nacional, y lo mismo ocurrió con en la categoría a diputados nacionales, donde la ex intendente Mónica Fein le ganó (69% a 30%) al diputado Fabián Palo Oliver. Así a los radicales que se pasaron al PRO les fue mejor que los que se quedaron en el Frente Amplio Progresista.

*La izquierda superó el 1,6%. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad superó el 1,6% de los sufragios. Ganó la primaria la lista PST Unidad de la Izquierda (67% a 32%), por lo tanto será candidata a senadora nacional Irene Gamboa y encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales Carla Deiana.