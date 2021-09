No fue un buen partido de Central. El equipo apareció por momentos y tuvo problemas defensivos. La victoria, así, se explica por dos razones: las atajadas de Broun y la fuerza goledora de Ruben. El uno y el nueve hicieron todo para sacar al equipo de los problemas que se encontró cuando Banfield sacó ventajas en el juego y en el marcador. La victoria apuntala la recuperación del equipo de Cristian González.

Central arrancó el partido con los problemas de juego que había acusado en el segundo tiempo ante Boca. El canaya no solo no podía tener la pelota sino que cuando la perdía el rival le generaba con rapidez ocasiones de gol. Fue en esa etapa del encuentro donde todo Central se apoyó en la destreza de Jorge Broun para sus relevantes intervenciones.

El arquero canaya rechazó un cabezazo de palomita en el área chica de Ríos, desvió un remate de Dátolo pero nada pudo hacer cuando Avila falló en un cierre, la pelota lo superó por arriba y Cruz puso al local en ventaja con derechazo cruzado a los pocos minutos. El gol no hizo reaccionar a Central. Su problema para jugar con la pelota se mantuvo. Vecchio no gravitó, Zabala no se animó a correr con la pelota y sus pases eran erráticos, por lo cual en las pelotas detenidas descansó las ocasiones de gol.

Al pasar la media hora de juego, Banfield decidió jugar un poco más atrás. Central se animó así a pararse en el área rival y Ruben, en un momento de paridad, atropelló en el área chica para marcar el empate, en jugada que tuvo a Gamba como protagonista al dominar la pelota con la punta del pie y resolver rápido de mediavuelta.

Central nunca pudo tener el control del juego. La falta de coordinación entre Ferreyra y Gamba, con un Vecchio lejos del área, impedía a Central llegar al arco local. Así y todo, Ruben lo tuvo frente a Altamirano y el uno de Banfield le ganó en duelo al adivinar la definición. Entre tanto, todas las pelotas que Banfield llevaba al área las resolvía Broun.

Con amarillas exageradas, dejó la cancha Vecchio a los diez minutos y a los 26 Galoppo. En el cuarto de hora que Banfield tuvo un hombre de más, no sacó ventajas en el juego. El trámite mantenía su paridad y Central adolecía de velocidad para sorprender en ataque. Pero a Ruben no le convalidaron un gol de cabeza por dudosa posición adelantada y Blanco, frente al arco, sacó un zurdazo que se perdió por el segundo palo. Pero en el final Ruben le dio la victoria al canaya. El goleador la empujó sobre la línea en una jugada que generó en gran corrida Marinelli por la derecha. Por lo que hizo en el segundo tiempo, Central justificó anoche todo lo que se llevó de cancha del Taladro.

1 Banfield

Altamirano

Coronel

Maldonado

Lollo

Canto

Ríos

Galoppo

Juan Álvarez

Dátolo

Urzi

Cruz

DT: Javier Sanguinetti





2 Central

Broun

Martínez

Almada

Ávila

Blanco

Zabala

Ojeda

Ferreyra

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 9m Cruz (B) y 36m Ruben (C). ST: 42m Ruben (C)

Cambios: ST: 19m Cuero por Urzi (B), 31m Pons por Cruz y Enrique por Alvarez (B), 34m Domingo por Dátolo (B) y Lo Celso por Ferreyra (C) y 37m Marinelli por Gamba y Sangiovani por Zabala (C).

Árbitro: Fernando Rapallini

Estadio: Banfield

Expulsados: ST: 16m Vecchio (C) y 26m Galoppo (B).