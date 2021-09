Siemprevivas es un espectáculo de canciones e historias que intenta rescatar la memoria de las mujeres que no han tenido voz. "Mujeres comunes, nuestras madres y abuelas, aquellas que no se han hecho un lugar en la Historia con mayúscula, pero sí en las historias mínimas que forman nuestra memoria de hijas y nietas y que nos hacen ser quienes somos", destaca la sinopsis de esta obra. En la misma, se buscan estas historias en compositoras y compositores latinoamericanos y en particular locales, como Sandra Corizzo, Agustín Cassenove y Marco Kofman. Cantan y actúan Myriam Cubelos y Alejandra Zambrini, mientras que la dirección está a cargo de Ofelia Castillo.

Hoy, a las 21, en el Teatro La Comedia