Norma Mores, secretaria de Actas y Afiliaciones de Uthgra Rosario, se encadenó en la sede del gremio ante la seguidilla de hechos de violencia de género que viene padeciendo, y porque hace tres meses que no recibe su sueldo aunque su mandato "sigue vigente". Ante el hartazgo que le generó la situación, decidió encadenarse en la sede del sindicato de Pte. Roca al 1000, con un cartel entre las manos que dice: "Páguenme el sueldo. Nada justifica el acoso, la violencia y la discriminación. Soy sostén de familia". "Por presentarme en una lista opositora, me golpearon, me amenazaron de muerte. Por haber denunciado a cuatro dirigentes imputados, me aplicaron una licencia arbitraria", enumeró.