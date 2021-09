Las autoridades rusas aumentaron este jueves su presión sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses Google y Apple por no borrar en sus plataformas la aplicación del bloguero opositor Alexéi Navalny, que según el Gobierno lleva a cabo una "campaña de agitación "de cara a las elecciones legislativas de este fin de semana en el país.



Los legisladores celebraron este jueves una sesión la Comisión del Senado para la Protección de la Soberanía Estatal y Prevención de Injerencias en los Asuntos Soberanos de Rusia, a la que acudieron representantes de Google y Apple para defenderse de las acusaciones de interferencia en los comicios.



El argumento de las autoridades rusas es que se han negado a eliminar de sus respectivas tiendas de internet la aplicación "Navalny", que lleva al usuario directamente al "Voto Inteligente" ideado por el encarcelado líder opositor ruso, Alexéi Navalny, para tratar de derrotar al partido oficialista, Rusia Unida.

La iniciativa, que lleva funcionando ya desde 2019 e irrita de sobremanera al Kremlin, identifica con nombres y apellidos a los candidatos que tienen más posibilidades de arrebatar el escaño al representante de Rusia Unida, sea liberal, comunista o nacionalista.

Google y Apple

"Hay avisos oficiales de la Oficina de la Fiscalía de Rusia fechados el día 9 al consejero delegado de Apple, el señor (Tim) Cook, y al de Google, Sundar Pichai, con la exigencia de que tomen medidas integrales para eliminar las violaciones de la ley rusa al contribuir a la injerencia ilegal en las elecciones", señaló el presidente de la comisión, Andréi Klimov, según la agencia TASS.

Por este motivo, el pasado día 10 el Ministerio ruso de Exteriores citó al embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, donde le transmitió a Moscú la "inadmisibilidad de la injerencia en los asuntos internos" del país.

La base legal que utiliza Rusia para bloquear la aplicación "Navalny" y su "Voto Inteligente" es que la red de oficinas y dos organizaciones del líder opositor, entre ellos el Fondo de Lucha contra la Corrupción, fueron ilegalizados por la Justicia rusa en junio pasado cuando un juez las declaró "extremistas".

Alexander Monin, representante de Google que acudió al Senado, dijo este jueves a los medios que la compañía "no toma partido" en la arena política de Rusia y "respeta los leyes de todos los países en los que ofrece sus servicios".

Como Monin no tenía poderes conferidos, no se le formuló en la audiencia pregunta alguna, según dijo el representante del regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, Vadim Subbotin. Su colega de Apple, que declinó hacer comentarios a los medios, recurrió a "sutilezas legales" para justificar la no eliminación de la aplicación "Navalni".

Por su parte, la empresa se declaró dispuesta a entablar un diálogo directo con las autoridades rusas y asistirles, de acuerdo con un comunicado de la comisión del Senado.

Roskomnadzor ha acusado además a otras compañías estadounidenses, como Cisco y Cloudflare, de ayudar a eludir el bloqueo de páginas de internet prohibidas en Rusia, como el "Voto Inteligente". También ha bloqueado a principios de mes seis aplicaciones VPN (programas para eludir la censura en internet).

El senador ruso Vladímir Dzhabárov advirtió de consecuencias legales, incluso penales, a las entidades o personas relacionadas con Apple y Google por su actuación más allá de las sanciones que les impone y pueda imponer en un futuro Roskomnadzor.