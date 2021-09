Brigadistas forestales nacionales y personal de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe continuaban los trabajos iniciados el pasado lunes para controlar por tierra y aire incendios que se registraron en islas del delta del río Paraná.



El fuerte punto de calor se detectó en islas del departamento de Victoria, en Entre Ríos, frente a la localidad santafesina de Villa Constitución, lo que provocó el ingreso de humo a esa región.



Por eso, se instaló un comando de operaciones que coordinará las tareas de combate en el partido bonaerense de San Nicolás, por la cercanía al fuego que está ubicado a unos dos kilómetros al interior de la isla, con unos 100 metros de frente de columna de humo.



"Para trabajar sobre el fuego hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios, porque de lo contrario se corre peligro", indicaron a Télam desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y pidieron no acercarse a la zona de incendio.



En el lugar trabaja Defensa Civil de Entre Ríos y de Buenos Aires; personal del Plan de Manejo del Fuego entrerriano; del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; de Protección Civil de Buenos Aires; Policía Federal y un helicóptero de la Policía bonaerense.



También participan brigadistas de las Direcciones de Prevención Delitos Rurales y de Inteligencia de la Policía de Entre Ríos; de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Victoria; y de la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe.



Las labores se realizan por vía terrestre y acuática y no se observan viviendas comprometidas hasta el momento, se informó.



El fuego tiene cuatro estadios hasta su erradicación: activo, contenido (trabajos con cortafuegos naturales para que no avance y así proteger a pobladores y animales), controlado y sofocado, y para llegar a sofocar un incendio hay un trabajo de varios días, aseguraron.



Además, señalaron que "más allá de que sean incendios intencionales o naturales, hay condiciones que favorecen la propagación del fuego", como la sequía, la escases de lluvias y la bajante del río Paraná que afecta a la región.



"Las causas son antrópicas y es muy difícil determinar cómo se generó, porque para eso hay que estar en el lugar del incendio, y cuando se detecta un punto de calor ya hay una columna de humo y el fuego lleva un tiempo allí", comentaron a Télam fuentes de la Secretaría.



El Gobierno de Entre Ríos recordó que aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización ya que pesa sobre la zona una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná.



Durante 2020, los incendios en esa zona provocaron graves daños y gran cantidad de humo y cenizas que cubrieron a varias ciudades,