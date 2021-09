Desde que la Argentina supo que Belarús vendría sin ninguna de sus figuras a Buenos Aires, para jugar la reclasificación del Grupo Mundial I de la Copa Davis, el análisis deportivo se ubicó en un segundo plano. Con una victoria más que cantada ante un equipo con dos singlistas juniors, el foco, desde hace varias semanas y sobre todo durante los días previos en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, está posado sobre el futuro de Gastón Gaudio, cuya salida de la capitanía es un secreto a voces.

El ex número cinco del mundo, centro de atención por temas ajenos al tenis durante el último mes y medio, permaneció sin hablar de manera pública hasta este viernes -los intercambios con los capitanes suelen ser habituales durante las semanas de Copa Davis-. La noticia, en efecto, es que Gaudio habló, aunque sólo se limitó a cumplir con el reglamento: respondió cuatro preguntas en escasos minutos y se dirigió al Court Central Guillermo Vilas para supervisar el entrenamiento entre Diego Schwartzman y Guido Pella, los dos singlistas del equipo argentino que actuarán este sábado en la apertura de la serie.

“No sé si esta serie va a ser la última o no; todavía no lo definimos. Vamos a esperar a ver cómo termina. Una vez que termine veremos cómo seguimos", dijo en un intento por colocar las miradas sobre el aspecto deportivo de una eliminatoria que, salvo una catástrofe, ya está ganada desde mucho antes de empezar. Prosiguió, sin embargo, con un balance de la capitanía, en pasado perfecto: "Estuvo todo muy bien. Pasé momentos muy buenos; con los chicos fue espectacular. Está claro el último tiempo fue atípico con la pandemia y hubo situaciones inesperadas como no haber podido viajar a los torneos con ellos o la suspensión de algunas series. En general fue positivo: fue una experiencia que me gustó”.

Así quedaron los cruces de la serie de la Copa Davis frente a Bielorrusia.

“Todavía no lo hablé con nadie. Creo que los chicos merecen saber de primera mano la decisión que vaya a tomar. Y también está Gustavo (Marcaccio), que es el subcapitán, por eso decidimos todos juntos. La verdad es que estoy con otras cosas, estoy muy complicado de tiempo. Este trabajo me lo tomo muy en serio y es una responsabilidad muy grande como para poder dedicarme también a otra cosa. Si yo hago, esto sólo hago esto y nada más. Tengo muchas otras cosas en la cabeza y estoy con otros compromisos. Quisiera ver si lo puedo organizar para hacerlo al cien por cien, sino no lo voy a hacer”

“Fueron años complicados, nada que ver a lo que esperaba, el tema de la pandemia, no pude viajar mucho a los torneos, hoy estamos mirando a ver el fin de semana y tomaremos la decisión que sea mejor"

El orden de juego de la serie ante Belarús





[email protected]