El 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López --sobreviviente de la dictadura y testigo en el juicio contra el torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz-- salió de su casa en el barrio platense de Los Hornos. Lo esperaban en la anteúltima audiencia del proceso oral y público, el primero que condenó a un sicario del terrorismo de Estado por genocidio, para presenciar los alegatos en el Tribunal Oral Federal 1 de esa ciudad, pero no apareció y desde entonces nunca más nadie lo vio. A 15 años, y con una investigación judicial que no logró esclarecer su segunda desaparición forzada --había sido secuestrado por la patota de Etchecolatz en octubre de 1976-- su familia participará de algunos actos oficiales, organismos de derechos humanos convocan a conversatorios y a marchar para repudiar la impunidad del caso.

Las prosecretarías de Derechos Humanos de la UNLP y de la FAHCE-UNLP -en el marco del Programa de Apoyo a Juicios- y la Comisión Provincial por la Memoria lanzaron una iniciativa para construir un archivo colectivo de memorias de aquel juicio histórico, iniciado el 20 de junio y finalizado el 19 de septiembre de 2006, fue el primero luego de las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se caracterizó por la irrupción de las querellas en la escena de justicia y la presencia del movimiento popular que había luchado durante años contra la impunidad y tiene el valor de haber inscripto por primera vez en el discurso de la Justicia la caracterización de la dictadura como un genocidio". Crearon un repositorio de acceso abierto con las gacetillas de prensa elaboradas por la coordinación de las querellas “Justicia YA!”, los registros fílmicos de la CPM y algunas fotografías, y reunieron más material gráfico, fotográfico y audiovisual, personal, institucional y periodístico, así como relatos en primera persona vinculados con la experiencia del juicio. En el sitio Fue Genocidio hay también entrevistas a los y las protagonistas de esos días.

Estos colectivos harán hoy a las 18 un conversatorio a las 20 proyectarán el testimonio de López en ese juicio, en pantalla gigante. Ambas actividades serán transmitidas en vivo desde La Plata.





El periodista Werner Pertot cubría para Página/12 los juicios en La Plata y estuvo el día de la condena a Etchecolatz a reclusión perpetua en cárcel común por seis asesinatos y ocho secuestros y torturas, con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. “En ese momento su desaparición todavía era algo confusa, no lo terminábamos de aceptar, o no sabíamos qué pensar. Ahí todavía tenía la idea de que era algo que se iba a resolver, incluso con cierta velocidad. En algún aniversario, varios años más tarde, pensé, pero entonces, ¿esto va a quedar así? Eso me resultaba inaceptable”, dijo.





En tanto, hoy a las 17 habrá un acto en Plaza de Mayo convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el Espacio Militante Cachito Fukman.





El sábado 18 las organizaciones nucleadas en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada --la misma que durante estos quince años convocó y movilizó-- llama a marchar a partir de las 15, como siempre desde Plaza Moreno en la capital provincial.









Ruben López, uno de los hijos del testigo desaparecido, será parte el viernes a las 18 de la instalación del artista y escritor Jorge Caterbetti en homenaje a López, en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Caterbetti es autor de Memoria Escrita, el libro editado por Marea que reunió los escritos y dibujos en los que el sobreviviente reflejó sus vivencias, la tortura y el cautiverio durante la dictadura.

El hijo de López dijo a Página/12 que también estará presente en una recorrida por lugares emblemáticos de la ciudad de La Plata y Berisso, y en la presentación del mural de [email protected] a las 15 en Montevideo y 8, en Berisso.