El Ministerio de Salud anunció que se pueden coadministrar las vacunas contra el coronavirus con otras del calendario nacional, lo que deja atrás el intervalo de 14 días que se había establecido inicialmente, tras una recomendación en ese sentido de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

La disposición estableció "la posibilidad de coadministrar las vacunas contra Covid-19 junto con cualquier otra vacuna del CNV (calendario nacional de vacunación), pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis".

La decisión de Salud siguió a una recomendación de CoNaIn para eliminar el intervalo entre vacunas que obtuvo el consenso de las ministras y ministros de las 24 jurisdicciones del país durante una reunión el pasado lunes.

Daniel Stecher, secretario de CoNaIn y director de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), explicó que, en general, con las vacunas, cuando se administran de diferentes tipos hay que respetar un intervalo para evitar eventos adversos, pero también hay otras "que se coadministran con el objetivo mejorar la vacunación. Por eso hay un montón de vacunas combinadas". "Sin embargo, para llegar a esa situación hay que ver que no interfieran entre ellas y no promuevan efectos adversos", sostuvo.

Stecher agregó que "con las vacunas covid, al ser nuevas, por precaución se decidió separarlas de otras por al menos 14 días. Ahora, al conocerlas cada vez más, ya sabemos cuáles son los efectos adversos posibles". "Por eso se decidió no tener en cuenta estos intervalos y se determinó que no hay contraindicación con otras vacunas. Igual se realizará una vigilancia para que no haya novedades en esto", advirtió.