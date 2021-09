Desde Santa Fe

El jefe del bloque de diputados peronistas Leandro Busatto admitió ayer que no se sintió “cómodo” con el “voltaje” de las primarias del Frente de Todos que ganó la lista Celeste y Blanca del gobernador Omar Perotti y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la que él integró el espacio del ex ministro de Defensa Agustín Rossi y de la vicegobernadora Alejandra Rodenas. “Yo no descalifiqué a nadie”, dijo el legislador. “La interna terminó el 12 de setiembre. El 13, salimos a acompañar a los compañeros Marcelo Lewandowski y Marilín Sacnun (candidatos a senadores nacionales) y Roberto Mirabella (primer candidato a diputado nacional)” porque “ya somos parte de esa lista”. “Haremos todo lo que tengamos que hacer para que el peronismo gane las elecciones del 14 de noviembre y lo haremos de cara a la gente”, planteó. Le preguntaron entonces si el vínculo político entre Perotti y Rodenas se había recompuesto. “La relación institucional nunca estuvo en riesgo”, contestó.

Busatto se convirtió ayer en el primer referente cercano a Rossi que acepta que no se sintió “cómodo” por el giro de las primarias, aunque aclaró que a pesar de las diferencias públicas, “no hay grieta” entre ambos espacios. “Lo que hubo fue un contrapunto entre algunos dirigentes. Son decisiones que evidencian una mirada distinta sobre el peronismo”, explicó. “Yo no descalifiqué a nadie. No opiné sobre la lista que integraban otros compañeros. No hay ninguna declaración mía” con agravios.

Un colega de LT10 le recordó entonces algunas de las cosas que Rossi le dijo a Perotti. “Fueron declaraciones de Rossi, que él decidió hacer. Nosotros trabajamos con una visión distinta –se desmarcó Busatto-. Las PASO ya terminaron, unificamos la lista y salimos hacia adelante”.

“Yo hago política para solucionar los problemas del afuera, no del adentro. A veces, para algunos compañeros suele ser más fuerte la endogamia que mirar hacia afuera. Lo digo con mucha humildad, desde mi lugar insto a que tengamos una mirada más sobre lo que pasa en la calle, en el afuera y menos adentro. Y me parece que esa es la mirada del Frente de Todos en Santa Fe”, aclaró.

“La interna tuvo su voltaje –siguió Busatto-, como suele ocurrir en política, con algunas diferencias, pero ya está. La interna terminó el 12 de setiembre. Y el 13 salimos a acompañar a los compañeros Lewandowsoki, Sacnun y Mirabella porque ya somos parte de esa lista. Haremos todo lo que tengamos que hacer para que el peronismo gane las elecciones del 14 de noviembre y lo haremos de cara a la gente”.

“Entiendo que hay diferencias históricas, personales y distintas miradas” que se expresaron en las primarias. “Pero la política no es un acto individual ni es un acto despojado de lo que sucede afuera. Yo hago política porque creo en las construcciones colectivas. Y la construcción colectiva del Frente de Todos siempre va a ser más importante que las opiniones de algún dirigente en particular. A nadie le es cómodo integrar una lista cuando el otro espacio está compuesto por dirigentes, compañeros y amigos. Algunos lo resuelven como quieren y otros como pueden”, dijo Busatto.

-¿Le pasó eso en esta última interna? –le preguntó un colega de LT10.

-A todos nos pasa, siempre, no sólo ahora. Me pasa siempre que vamos a internas. En 2019, cuando encabecé la lista de diputados que llevó (como candidato a gobernador) a Omar Perotti, en la otra lista (de María Eugenia Bielsa) había excelentes dirigentes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. La verdad que una vez que pasó la interna, se acomodó la lista y seguimos. Incluso, a veces uno tiene diferencias profundas con dirigentes que están en su mismo espacio político porque los partidos no se componen con situaciones monolíticas. Pero uno avanza. El objetivo de la política es cómo avanzar hacia el afuera.

-¿Se recompuso la relación entre el gobernador Perotti y la vicegobernadora Rodenas?

-La relación institucional nunca estuvo en riesgo. Somos personas grandes y hablamos todos con todos –contestó el legislador. Ahora el objetivo “es acompañar a la lista del Frente de Todos que lleva como candidatos a los compañeros Lewandowski, Marilin Sacnun y Mirabella para que ganemos las próximas elecciones y reacomodar las cosas que están mal en la Argentina”.

Acerca de la derrota del FdT en el país, Busatto coincidió que “el resultado no es menor. El presidente Alberto Fernández deberá hacer los replanteos para salir hacia adelante, con más fuerza y tomar las medidas que cambien la vida de los ciudadanos y ciudadanas. No está mal una discusión que permita cambiar el rumbo. No lo veo como un drama. El drama lo viven los argentinos y argentinas que no llegan a fin de mes y no sienten que nosotros le hayamos cambiado su vida para mejor. El FdT no puede decepcionar las expectativas de nadie”.

“No nos desespera perder una elección. Lo que nos desespera es no ser lo que somos”, dijo Busatto. “El peronismo no nació para ajustar” “ni para complicarle la vida a nadie”. El peronismo nació para expandir derechos y conquistas. No viene mal hacer un replanteo de fondo para que eso mejore”.

Ante otra pregunta, Busatto reivindicó el liderazgo de Cristina en el peronismo. Ella tiene una “claridad meridiana. Es la dirigente con mayor experiencia. En su carta, la vicepresidenta le pidió al presidente que honre la voluntad popular” que se expresó en las urnas el domingo y que “si tiene que hacer cambios, los haga. No hay nombres propios en esa carta”, subrayó.