“Quiero que sea un lugar de encuentro, que la gente tenga ganas de venir, que ocurran cosas. Siento que este lugar es como un templo pagano, es tan precioso. Te cobija, te da belleza. Tiene tanta historia, pasaron tantas cosas y tanta gente. No hay una vez que me pare en el escenario y no me emocione”, comenta a Rosario/12 Flor Balestra, directora de Auditorio Fundación Astengo. La sala situada en Mitre 754 tiene directora flamante y dibujante. Un rasgo esencial, que destila imaginería variada, que perfila rumbos diversos para esta nave, este barco –como ella dice– que quiere zarpar. “Antes que con los artistas, me emociono mucho con el público, con sus historias. Porque cuando entrás a un lugar así, te olvidás de Netflix y de tu casa, pasás a ser otra persona”, agrega.

Efectivamente, el ingreso al Astengo es una bienvenida al silencio. El foyer deja ver una disposición de mobiliario que anuncia actividades por venir. Un brote de vida nueva se palpita. “A veces me dicen que no haga tanto paralelo con el Pasaje Pan –donde Balestra tuvo dos locales de producción artística–, pero ¿qué querés que te diga? Estuve 30 años allí, y es difícil olvidarse del primer amor. Cuando la gente ingresaba, comenzaba a caminar más despacio. Sentían los sonidos del silencio. Acá hay unos perfumes y olores propios del teatro, de la madera, la pana, el olor del tablado del piso del escenario, el piano. (Gonzalo) Aloras, que volvió a vivir a Rosario, me dijo: ‘Flor, ¿tenés pianos acá? Me encantaría venir a tocar’. Tengo los dos mejores del mundo, un Steinway y un Bechstein. Y a nosotros no nos vendría mal que alguien venga a tocar, porque los pianos se mueren de tristeza; bueno, eso lo dice una dibujante, el técnico dirá que se aflojan las teclas (risas)”.

A la manera de los libros troquelados, en donde las páginas descubren escenarios que sorprenden, Flor Balestra quiere que el Astengo sea un lugar “en donde haya dibujos, fotos, escritos, planos, diseños, bocetos. Me encantaría que sea lo más diverso posible. Las puertas están abiertas a la comunidad, a la ciudad. En el fondo de mi corazón, me gustaría hacer una apuesta importante a la rosarinidad, algo que también hice en el ‘91 con la tienda. Los productores, la gente de la industria, del teatro, me dicen y con mucho conocimiento, que no es lo más rentable. Yo los escucho a todos. Pero lo bueno sería algo similar a lo que sucedía en mi local, en donde tenía la caja chica, la mediana y la grande. De esa manera, se balanceaba esa canasta doméstica. Todos sabemos lo que es una empresa familiar o la empresa de tu propia vida. Hace unos días hablé en la carrera de Gestión Cultural en la Facultad de Humanidades, y les terminé diciendo que la gestión no es más difícil que gestionar tu vida. ¿Y qué es? Tratar de ser lo más feliz posible, tratar de trabajar en lo que te gusta. Yo vine acá a eso, no para que siga como antes porque sería aburridísimo, porque no habría desafío de propuesta. Siempre fui de proponer y de proponerme a mí misma”.

Entre las actividades que asoman, destaca un taller de teatro a cargo de Juan Nemirovsky, y el año próximo la apertura del ciclo de subastas de arte. “En el foyer estamos armando un formato donde ocurran presentaciones de libros, charlas, pequeños ciclos de música, donde podamos poner mesas con velitas y tomar un trago de vino o champagne. Yo soy de trabajar un poco pensando en lo que más me gustaría a mí, no por egocentrismo sino por necesidad. ¿Qué necesito o necesitamos? Encontrarnos, tenemos muchas ganas de vernos, de compartir una buena copa de vino. Y arriba tengo la sala grande, que es una belleza, donde hacer conferencias de prensa, workshops, con una mesa inmensa. Se podrían dar cursos de escenografía y de vestuario”.

El vínculo de Flor Balestra con el Astengo es de cuño familiar, la atraviesa de toda la vida. Su padre, René Balestra, estuvo al frente de la Fundación durante 50 años. “Tengo la imagen de haber venido toda mi vida a este lugar, de entrar, ir al palco, sentarme e irme. Creo que todo esto es como un cuerpo, pero un cuerpo que sólo usa la cabeza. Al cuerpo hay que usarlo todo. Hice muchos años de danza y técnicas corporales, me gusta el movimiento de los cuerpos, la dinámica, la capacidad silvestre de poder adecuarte a las circunstancias. Hay que aprovechar todos los lugarcitos que hay, que son un montón. Así como cuando una dice ‘¿cómo nunca se me ocurrió dar vuelta este sillón?, ¡queda mejor y tengo más espacio!’. Es lo mismo, pero de otra manera. Por eso estoy invitando a todo el mundo a que venga a ver lo que hay acá, con otra mirada”.

El Astengo ganó un lugar simbólico para la ciudad, si bien hoy de una semántica quieta. Acá uno de los desafíos, tal vez el mayor, y que Flor Balestra asume: “Quiero que estén los productores de toda la vida y los más jóvenes, que convivamos bien y seamos felices. Aspiro a un abanico multicolor, a que la pasemos bien, a que esto se abra y vengan todos los públicos, a que el Astengo despierte de este letargo en el que está desde hace unos años. Si descansó es porque hibernó, y el que duerme en una caverna sale a veces más fortalecido. Como soy bastante positiva, pienso que este tiempo de pandemia y aforos es para ir anotando en papeles, para encontrarme con la gente y preparar el terreno, así como la tierra que vas a cultivar. Los grandes ceramistas saben que a la masa hay que amasarla durante meses y meses. Tengo un muy lindo equipo, somos pocos pero con mucho entusiasmo. Esto es un barco anclado en un puerto, en una ciudad con un río. Ahora estoy llenando la bodega para zarpar, armando una buena tripulación, para que nos vayamos todos a la mar o al río. O a la estratosfera. A volar”.