Tras conocerse la detención de seis policías de la comisaría 10°, el intendente Pablo Javkin aprovechó para reiterar que a nivel nacional "no puede haber otra prioridad que no sea Rosario" en materia de Seguridad. "Ahora vemos que a las balaceras que ponen en vilo a la ciudad aparecen vinculados altos funcionarios de la policía provincial. Por eso decimos que se requiere intervención con tareas de inteligencia, prevención, porque no son delitos que comete cualquier persona", afirmó en declaraciones al periodista Andrés Cánepa en Radio Mitre Rosario.

Por orden del fiscal Federico Rébola, un allanamiento en la comisaría 10° terminó con seis policías detenidos, entre ellos, el jefe y subjefe en el marco de una investigación por información falsa brindada en un hecho de balacera ocurrido el 3 de abril pasado en Maciel al 2200 y otro en Chiclana al 1200 el 1° de junio.

La semana que viene serán imputados por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y falsedad ideológica el comisario superior, Gerardo M.; subcomisario, Sebastián O.; los agentes Walter E., Juan Pablo S., y Héctor D.; y la suboficial, Natalia S.