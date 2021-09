El juez Gonzalo López Quintana dictó ayer prisiones efectivas a una mujer y su hijo acusados de ser los autores de amenazar de muerte mediante un llamado al 911 a jueces y fiscales que llevan adelante el juicio a Ariel "Guille" Cantero por las balaceras a objetivos judiciales. A Rodrigo Alejandro M., de 19 años, le imputaron el delito de amenazas coactivas calificadas por ser anónimas en carácter de autor, y a su madre, Ana María M., de 38 años, en carácter de partícipe primaria. Si bien las personas imputadas cuentan con antecedentes, y que el joven admitió el hecho por lo que descartaron que se trató de una broma, tras la audiencia imputativa el fiscal Franco Carbone dijo que no pudo acreditar si responden a los Cantero, por lo que refería concretamente la amenaza, a un grupo antagónico, o bien a alguna persona que haya querido perjudicar a esta banda.

La fiscalía le atribuyó ayer a Rodrigo M. haber realizado el pasado lunes a las 16:47 el llamado anónimo a la central operativa del 911, desde un teléfono celular, propiedad de su madre Ana M., con el objeto de amenazar a los fiscales del MPA. "Suelten a los Cantero, que vamos a matar a todos los fiscales... Liberen a Los Monos sino vamos a matar a todos los fiscales", amenazó, sin hacer mención a ninguno en particular.

"Dicho acto intimidante anónimo tuvo como propósito que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, como estamento público provincial, dejen de realizar sus tareas como titulares de la acción pública en todo el territorio de la Provincia", sostuvieron desde la fiscalía.

En la audiencia imputativa realizada ayer, el fiscal Carbone pidió que imputen a los acusados por el delito de amenazas coactivas calificadas por ser anónimas. Para el autor de la llamada, la fiscalía solicitó la prisión efectiva por el plazo de ley, dos años al menos de lo que resta de la investigación, mientras que a la madre, imputada por ser partícipe necesaria del hecho atribuido a R.A.M., al ser la titular de la línea con la que su hijo realizó el llamado intimidatorio anónimo al 911, la medida es por un plazo de 60 días.

Respecto a la investigación, Carbone dijo que tenían una suma de indicios que les permitió llegar a la audiencia con el grado de participación que le acreditaron a cada uno. "En la oportunidad de hacer uso de la palabra, R.A.M. admitió y confesó haber hecho la llamada. Obviamente no contestó preguntas de la fiscalía, razón por la cual no pudimos ahondar en el móvil o los motivos que lo llevaron a cometer este hecho. Si ha quedado descartado, al menos desde la investigación, es que esto no fue una broma. Por razones obvias del contexto que estamos atravesando, es una hipótesis descartada, por lo que continuamos investigando qué hay detrás de este llamado", explicó.

Además, el fiscal reveló que la madre tiene antecedentes condenatorios, puntualmente una condena de cinco años y seis meses por robo calificado con el uso de armas que venció hace poco tiempo, con declaración de reincidencia. El joven que realizó la llamada tiene desde que es mayor dos entradas en el sistema penal, y de menores al menos cinco entradas. De todos modos, Carbone adelantó que "no se puede acreditar que pertenezca a tal banda o a otra, si a la que está siendo investigada y juzgada en estos momentos, a lo que refería concretamente la amenaza, a un grupo antagónico o a alguna otra persona que haya querido perjudicar a esta banda".

Por las amenazas, ampliaron el operativo de custodia en la zona del Centro de Justicia Penal, como con los operadores judiciales involucrados. En ese contexto, el fiscal dijo que la audiencia de ayer fue especial. "Tenemos todos los días al Tribunal prácticamente sitiado por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales perjudicando a todo un barrio, a una zona de hospitales, gente a las que les cuesta llegar a sus trabajos, desvíos de colectivos. Es una cuestión a la que nos estamos enfrentando todos los fiscales de la provincia porque esto no era una amenaza concreta o referenciada a un grupo en particular. En lo personal es una cuestión que moviliza", concluyó Carbone.