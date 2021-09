Tal como había pedido la fiscala penal Mónica Poma, el juez de la Sala III del Tribunal de Juicio, Pablo Farah, condenó a las tres personas que fueron juzgadas en relación a la muerte de la Gimena Bernasar. El principal acusado, José Humberto Nieva (23), que era pareja de la joven víctima, recibió una pena de prisión perpetua tras ser declarado responsable del femicidio, y su primo Pablo Maximiliano Nieva (27) fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva mientras que su exnovia Ruth Loayza (29) recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

La sentencia dejó conforme a la familia de Bernasar. Pero la defensora oficial Marta López, que asistió a José Nieva, adelantó que apelará, mientras que el abogado particular Juan Erazo se mostró sorprendido de que Pablo Nieva y Loayza fueran condenados por falso testimonio y encubrimiento agravado.

La fiscala pidió perpetua para José Nieva y penas de 4 años de prisión efectiva para Pablo Nieva y de 3 años y 6 meses para Loayza. Entre las razones para responsabilizar al primero por la muerte de Bernasar, recordó que en el lugar del hecho se encontraron los perfiles genéticos de la joven y del ahora condenado. Y aunque hizo referencia a que se encontró un tercer adn cuyo pefil no se pudo determinar, descartó la posibilidad de que el crimen hubiera sido cometido por un extraño. "Entraron con permiso o llave", sostuvo.

Que no haya otra Gimena

"Estamos conformes con la sentencia. Agradecemos a los abogados, a la fiscal, nos vamos satisfechos con la condena que tienen los tres", dijo a Salta/12 la madre de la víctima, Marta Rioja. Refirió que le contó del fallo a la hija de Bernasar, que hoy tiene 8 años de edad. La niña pudo acceder al beneficio que prevé la Ley Brisa, y se encuentra con asistencia psicológica, "en el colegio está bien y obviamente la extraña a su mamá, estamos para apoyarla siempre, las abuelas, el papá, los tíos, pero no es lo mismo", relató.

Rioja contó asimismo que la familia ha recibido acompañamiento del programa de Asistencia a las Víctimas de Delitos Graves del gobierno provincial. Y expresó un deseo: "Que no hayan más Gimenas". También envió un mensaje a otras mujeres: que no se callen ante la violencia de género, "ante el mínimo maltrato, que se corran de esas relaciones porque no son buenas".

La querella de la familia estuvo representada por los abogados de la Fundación Cintia Fernández, Juan Pablo Ochoa y Pablo Del Pino.

Ochoa también manifestó su acuerdo con la condena a Pablo Nieva y a Loayza, señaló que su situación "era la parte más controversial" del debate. Lxs dos habían llegado a juicio acusados de ser partícipes necesario y secundaria, pero "sobre la marcha del debate se tuvo que cambiar esa calificación", recordó Ochoa.

Condena con indicios

Del otro lado, Martha López adelantó a que impugnará la condena a prisión perpetua que recibió José Nieva. La defensora oficial tomó el caso recién en diciembre de 2020.

En su alegato, aseguró que a pesar de que la Fiscalía presentó 166 pruebas documentales y ofreció 37 testigos, solo logró acercar indicios que carecen de fuerza para dar certeza sobre la responsabilidad de José Nieva en la muerte de Bernasar.

López sostuvo que en su declaración en el debate, ante preguntas de la Fiscalía, el médico forense Daniel Dib cambió la hora de la data de muerte y la adelantó respecto de la que consignó en su informe escrito, en el que la ubicó entre las 6 y las 9 de la mañana pero luego dijo que había sido entre las 7.30 y las 11.30 del 22 de junio de 2019. La defensora recordó que los policías ubicaron a su defendido como a las 13 en la zona del hecho, cometido en un inquilinato del barrio Lugones de la ciudad de Salta.

López dijo que esa mañana José Nieva estuvo trabajando desde las 9.15, cuando salió con Pablo a hacer el reparto de lácteos para la empresa para en la que se desempeñaban, "son tomados por las antenas", ratificó.

Y discutió lo de los perfiles genéticos. "El único perfil que se encuentra es el de José pero es lógico porque es el lugar donde estuvo toda la noche (...), durmió, y quedó ADN en colchas, frazadas (...). La biología molecular no avanzó para determinar la fecha del perfil genético. La sana crítica racional indica que sí o sí habrá ADN de él porque es su casa, porque ahí vive", razonó.

Tras señalar que una psicóloga del CIF dijo que José Nieva no tiene indicadores de mendacidad, señaló que él mismo reconoció que tocó el cuerpo de Bernasar y lo cambió de lugar cuando, según su relato, la encontró ya fallecida al llegar del trabajo. La defensora añadió que el joven no tenía ningún hecho de violencia comprobado y que no tenía denuncias.

También respondió a los dichos de la fiscala, que había resaltado que al final del debate Pablo Nieva dijo que su primo lo presionaba. La defensora dijo que fue la Fiscalía la que ejerció "presión legal" con allanamientos, la imputación y la detención. "No se sabe si Pablo dijo la verdad en sus declaraciones. Recién el 20 de noviembre de 2020 lo representa Erazo. El anterior defensor tenía intereses contrapuestos. Tanto Pablo como Ruth declararon presionados para salir en libertad. Apenas declaran, la Fiscalía pide la medida sustitutiva", sostuvo.

A diferencia de la fiscala, la defensora aseguró que en la escena del crimen hubo un tercero, y vinculó el asesinato a un "ajuste de cuentas" pero deslizó que para la Fiscalía era más fácil cerrar el caso acusando a José Nieva, que había discutido antes con la víctima por teléfono. Para la defensora la joven "tenía naturalizada la violencia desde antes", e hizo referencia a hechos de violencia intrafamiliar.



Ochoa le respondió en declaraciones públicas tras la sentencia. Dijo que la hipótesis del vínculo del crimen de Bernasar con el narcotráfico fue investigada por la Fiscalía y se descartó "absolutamente" ya en la primera parte de la investigación. Sostuvo que la querella está convencida de que "no tenía sustento esa hipótesis, y la sentencia lo confirmó".



Por su parte, el defensor de Pablo Nieva y de Loayza insistió en su alegato en que esta pareja fue al lugar del hecho cuando José Nieva llamó diciendo que su novia se había suicidado. "La Fiscalía entiende que hubo encubrimiento o falso testimonio pero para ello tiene que existir la certeza de que los imputados realizaron dicho hecho. Tiene que existir una certeza absoluta, no tienen que quedar dudas", manifestó Erazo.

El letrado pidió la excusa absolutoria para Pablo Nieva por su parentesco con José. "Son primos, esto sería más que aplicable", afirmó. Añadió que a "Loayza en nada se le puede llegar a probar algo que determine una condena", y pidió la absolución para ambos.