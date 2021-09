Con público en las tribunas del court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el número uno argentino Diego Schwartzman (15°) perdió 6-4 y 6-3 en el primer punto de la serie por los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial ante el joven Daniil Ostapenkov (18 años; 63° junior), un jugador sin ranking profesional.

Belarús se impone 1-0 en el Buenos Aires y Guido Pella (82°) ya juega con Erik Arutiunian (16 años; 42° junior) para intentar nivelar la serie.

“Es difícil analizar a Ostapenkov porque realmente no lo conozco. No sé si tuvo un gran partido o no; quizá este es su nivel. De mi lado de la cancha hice todo mal. No le pude encontrar la vuelta y cada vez jugué peor. Estuve en un día en el que nada iba a salir bien: sin tenis, por más que haya actitud, es muy difícil ganar”, analizó un apesadumbrado Schwartzman, que se vio desbordado en casi todos los aspectos del partido.

Las 2500 personas presentes en el Court Central Guillermo Vilas, incluidos los jugadores, el cuerpo técnico y el propio Schwartzman, quedaron incrédulos ante el nivel que desplegó Daniil Ostapenkov, de 18 años y número 63° del ranking junior. Antes había actuado sólo en un partido profesional en su carrera, también por la Copa Davis, en la derrota 6-0 y 6-2 ante el alemán Dominik Koepfer en Düsseldorf, en marzo de 2020, aunque se trató de un punto con la serie definida.

Esta vez pisó el acelerador y pasó por arriba a Schwartzman más allá de la irregularidad por buscar las líneas a todas las pelotas: quebró el servicio del número uno argentino en seis de las ocho chances que tuvo y registró nada menos que 30 tiros ganadores, además de 42 errores no forzados. El diferencial del Peque explica la pasividad de su juego en la derrota: tres winners y 21 equivocaciones.

No conocer al rival resultó determinante en el desarrollo del partido para Schwartzman: “No hay ningún tipo de información para saber cómo juega. No se puede ver nada. Fui ayer un rato a verlo entrenarse, pero nada más. Hizo sus méritos para ganar y yo jugué muy mal. Por más que hiciera méritos si yo hubiera jugado en mi nivel habría sido un partido positivo. No tengo nada para rescatar”.

“Los últimos tres años que jugué en esta cancha sólo perdí un partido contra Cecchinato. No puedo encontrar excusas porque realmente no las hay. Jugué muy por debajo de mi nivel. Tuvo un día muy malo”, dijo el campeón del Argentina Open en marzo de este año.

El capitán visitante Aliaksandr Vasileuski designó a Martin Borisiouk (949° por parejas) y Alexander Zgirovsky (1222°), sus dos mejores piezas disponibles, para actuar el domingo desde las 11 en el doble ante Horacio Zeballos (7°) y Máximo González (25°). De ser necesario luego jugarán Schwartzman contra Arutiunian y Pella ante Ostapenkov.