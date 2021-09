El presidente Alberto Fernández ya se encuentra en la provincia de La Rioja, donde fue recibido por el gobernador local Ricardo Quintela y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y comparte una reunión de trabajo con gobernadores de todo el país en el marco del relanzamiento del gobierno nacional.

La noticia fue difundida oficialmente este viernes media hora antes de los numerosos cambios de Gabinete, anunciados en sociedad sobre las 22.30. Integran la comitiva junto al jefe de Estado la primera dama, Fabiola Yañez, y los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Jaime Perczyk (Educación).

También están presentes el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el jefe de asesores presidenciales, Juan Manuel Olmos, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.



La reunión se realiza en una de las residencias de la gobernación de La Rioja, ubicada a unos 20 minutos de la capital provincial, y con la presencia de al menos ocho mandatarios, entre ellos el anfitrión Ricardo Quintela, quien este viernes visitó al jefe de Estado en la Casa Rosada.

También forman parte del encuentro los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Sergio Uñac; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y San Luis, Alberto Rodríguez Saa.

De manera virtual, se suman Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Arabela Carreras, de Río Negro; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; y el bonaerense Axel Kicillof.

El encuentro se produce luego de que el máximo mandatario mantuviera diálogos en la Casa Rosada con varios gobernadores del PJ, como Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manzur (Tucumán), designado nuevo jefe de Gabinete.

El almuerzo con los gobernadores demuestra una manera de comenzar a encauzar, con renovados apoyos y una de las fotos de unidad necesarias, la nueva etapa que buscará encaminarse hacia el "relanzamiento de gobierno" reclamado por la vicepresidenta Cristina Fernández en su reciente carta pública, con una amplia ratificación del apoyo político al Presidente por parte de todos los mandatarios peronistas del país y la presencia de dos funcionarios clave, por los cargos que ocupan y por la representación que tienen dentro de la alianza de gobierno.



El Presidente saluda a Juan Manzur al llegar a la provincia.





Qué dijo Ricardo Quintela

Antes del encuentro, el gobernador riojano consideró: "Vamos a salir fortalecidos de esta crisis" en el marco de un "proceso de reordenamiento". El mandatario provincial valoró el nombramiento de Manzur como jefe de Gabinete. "Tiene las condiciones para desempeñar el cargo, conoce a todos los gobernadores, tiene excelente relación con el presidente y la vice, es la persona más adecuada", aseguró en AM750.

"Han surgido nombres de vasta experiencia, de gran capacidad. Van a rendir los frutos que todos esperamos", dijo sobre el resto de los nuevos funcionarios. "Los intereses del país están por encima de los intereses sectoriales", añadió, al tiempo que estimó que "el diálogo entre el Presidente y la vicepresidenta no está cortado" y que "de hecho, ellos dos han definido el nuevo Gabinete”.

El mandatario provincial expresó que no tuvo temor de una fractura en el Frente de Todos y ponderó "el gesto político" que significó "dejarle las manos libres al Presidente" para delinear al equipo de gobierno en esta etapa.

"Todos entendimos que hay que hacer un esfuerzo”, dijo Quintela, para quien "se puede prescindir de todos, menos de Alberto y Cristina", porque "Argentina no puede prescindir de ellos”.

De cara al futuro Quintela opinó que “las medidas económicas deben buscar la recuperación de la clase media”, en un marco en el que “los medios hegemónicos buscaban desprestigiar cada medida que tomaba el Gobierno”. Sobre el proceso electoral, remarcó que "hay chance de revertir los resultados” y que está de acuerdo con "el rumbo del Gabinete", si bien "hay que poner más recursos en el ámbito financiero”.

Quintela indicó además: "Hay mucha gente que sigue al Frente de Todos que no participó de la elección, no supimos canalizar sus expectativas. Y por eso el Presidente y la vicepresidenta han tomado la decisión de renovar el Gabinete, lo que me parece acertado para dar un aire fresco". Agregó que (Santiago) "Cafiero lo hizo bien también, con todo su empuje y juventud, pero toda gestión tiene un desgaste, y se hacía necesaria una renovación parcial del Gabinete".



"Gracias a Dios, el resultado de esta semana, cuyas reuniones y decisiones son amplificadas en los medios, será el fortalecimiento del Frente de Todos en beneficio de nuestra gente", expresó. Y concluyó: "Los intereses de las argentinas y los argentinos están por sobre los partidos, los movimientos y los dirigentes, eso es lo que entendemos, y ahora vamos a la búsqueda del fortalecimiento del Gobierno".