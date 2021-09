Una humareda y el sonido de los bidones plásticos reventándose fue lo que vieron y escucharon vecinos que viven en los asentamientos cercanos a la firma Terramaq alrededor de las 20 el miércoles último 15 de septiembre, cuando se produjo un incendio en el predio de la firma ubicada en la localidad de Las Lajitas, en el sur provincial.

La planta, cuya actividad es el reciclaje de envases de agroquímicos y otros desechos plásticos del agro, tiene un sumario de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que suspendió su actividad porque tiene un basural a cielo abierto a la vera del río Valle.

En la Secretaría de Ambiente hay una contra la empresa del 12 de marzo de 2021. Desde esa fecha, el organismo le otorgó un plazo de 60 días para que la empresa regularice la situación.



Según pudo constatar Salta/12, la fiscala María Celeste García Pisacic fue advertida del incendio y se le enviaron fotos del fuego en el basural de la empresa Terramaq, pero decidió no intervenir porque no se presentó una denuncia formal. Sin embargo, antes esta misma fiscalía, a cargo de otro fiscal, intervino de oficio ante la posibilidad de que se hubieran cometido delitos ambientales.



El Ministerio Público Fiscal de Salta indicó que la comisaría de Las Lajitas les había comunicado que solo había un informe policial en el que constaba que el incendio fue "en una chanchería, cerca de la empresa, que fue Bomberos al lugar y se extinguió".

"Respecto a lo ambiental, la Fiscalía intervendría si la Secretaría le corriera vista para verificar daño ambiental, pero no sucedió. Igualmente, esta mañana, la Fiscalía envió a personal policial a verificar con luz de día y fueron atendidos por el encargado de la empresa, quien les dijo que solo se había prendido fuego una basura que estaba a 100 metros de la empresa y al no haberse registrado daños ni personas lesionadas, no llamaron a la policía. Aseguran que solo era basura, que llegó Bomberos y apagó el fuego", informó luego el Ministerio Público, el jueves último.

Sin embargo, el viernes el Ministerio Público informó a Salta/12 que una empleada de la empresa realizó una denuncia policial el día anterior, "por supuestos daños, ya que con el incendio se habría dañado material de la empresa valuado en más de cinco millones y supuestamente fue provocado por terceros. Luego de realizada una denuncia formal por parte de una empleada de la empresa, se dispuso una inspección ocular en el lugar, donde trabajaron personal de Criminalística y Bomberos. Ahí, se volvió a prender fuego y tuvieron que actuar. Se constató la presencia de residuos de la empresa".

Pese a esta denuncia, la fiscala García Pisacic decididó esperar que la Secretaría de Medio Ambiente le corra vista para dar participación al Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

La Ley de Fitosanitarios 27.279 prohíbe toda acción que implique abandono, vertido, quema o enterramiento de envases vacíos de agroquímicos en todo el territorio nacional, del mismo modo que la comercialización o entrega de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del sistema autorizado.

Vecinos de Las Lajitas describieron que en el lugar hay montículos de tierra y temen que la empresa entierre los restos que quedaron después del incendio.

El jefe de Bomberos de Las Lajitas, Carlos Daniel Díaz, dijo a Salta/12 que el miércoles a las 21.09 fue alertado del incendio por personal de la empresa. Con su vasta experiencia apagando incendios, aseguró que éste fue intencional. Para precisar quién lo produjo, señaló que es necesaria la intervención de un perito.

Díaz dijo que cuando preguntó a la encargada de la planta si desde allí habían provocado el incendio, esta mujer le dijo que era gente ajena a la empresa y que "no dio orden de que se queme eso".

Según precisó, el fuego fue a 100 metros del galpón de la planta recicladora, en la zanja donde tenían el basural de desechos de agroquímicos en cercanías del río. A los bomberos voluntarios no los contactaron desde las instituciones que deben investigar este hecho.

Díaz dijo que los elementos que vio quemados en el lugar eran plásticos de silobolsa y bidones, por lo que se sorprendió cuando se le consultó si podían haberse quemado artículos que valieran 5 millones.

El jefe de Bomberos indicó que en el operativo del miércoles, mientras intervinieron 6 bomberos en el lugar no hubo personal policial. Dijo que en su caso fueron a apagar todo alrededor del incendio para evitar que se vaya al campo.

"Donde estaba la zanja (con el basural) echamos agua, se bajo el fuego, pero se necesitaba mucha cantidad de agua para apagarlo", señaló. Precisó que usaron 1.500 litros de agua del camión de Bomberos y luego un tanque de la municipalidad de 10 mil litros que sirvieron para "mermar el fuego, que después se apagó solo".

Díaz añadió que este viernes fueron con policías a la planta y había cubiertas quemándose, personal de la empresa les explicó que habían las habían puesto ahí "para que no se coma el agua el lugar".

El basural con desechos de agroquímicos fue visibilizado en facebook por el ambientalista Eric Zamora, quien luego denunció este hecho ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), desde allí le pidieron algunas precisiones del lugar pero no obtuvo más novedades.

Tras esta denuncia la dueña de la firma, Alejandra Garcia Dávila, y la encargada hicieron declaraciones públicas afirmando que el basural era un engaño de otra empresa también recicladora que hizo una denuncia en la Secretaría de Ambiente. También también amenazaron con denunciar al ambientalista por haber sacado fotos del lugar.