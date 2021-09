Eduardo Toniolli ocupa ahora el tercer lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos que encabeza Roberto Mirabella. Tuvo que pasar la interna en Santa Fe en la que “hubo algunos chipazos”, como reconoce el candidato, pero “a la luz de lo que pasó después a nivel nacional, la PASO en Santa Fe movilizó a la militancia de uno y otro sector”, remarcó Toniolli a Rosario/12. Aseguró que al día siguiente de la elección se reunió con Mirabella y empezaron a trabajar de cara a la elección general de noviembre, para poder “achicar o eventualmente dar vuelta” los diez puntos de diferencia que le sacó la sumatoria de la primaria de Juntos por el Cambio.

Toniolli señaló que en la provincial de Buenos Aires “la Junta Electoral del Partido Justicialista volteó 70 listas distritales. Acá es impensado, por nuestra tradición de los últimos años, que pase una cosa así”. Y explicó que la Junta Electoral del Partido Justicialista de Santa Fe “controla que las listas tengan sus avales, las cuestiones formales y las pasa como están a la Justicia Electoral. Esto muestra lo importante que son las condiciones para contener al conjunto dejando libertad para que se genere la interna que tenga que generarse”.

El ahora candidato a diputado nacional del Frente de Todos está convencido de que “lo que pasó en la provincia de Santa Fe movilizó a la militancia peronista de uno y otro sector”. Y agregó que si bien “pudo haber algún chispazo, donde se sintetiza la unidad es en una lista y en ese sentido al día siguiente yo estaba reunido con Mirabella y empezamos a trabajar en conjunto para que esos 10 puntos de diferencia (los que les sacó Juntos por el Cambio) puedan ser acortados e incluso eventualmente generar un triunfo si nos acompaña el electorado”.

Distintos dirigentes del peronismo santafesino ya adelantaron que la foto que se les reclama al gobernador Omar Perotti y a Agustín Rossi “es probable que nunca suceda porque se entiende que esa foto no resolvería nada”, fundamentalmente porque el ex ministro de Defensa perdió las internas como candidato a senador nacional “y en esa categoría no se integran listas por sistema D’Hont como en diputados sino que son fórmulas: entra la ganadora (en este caso Marcelo Lewandowski y Marilín Sacnun) y sale la que perdió (Rossi-Alejandra Rodenas)”, explicó a este diario un experimentado dirigente peronista que tenía simpatías en uno y otro lado de la compulsa santafesina.

Para Toniolli este cachetazo electoral a nivel nacional “nos puso en claro que hay cuestiones que hay que debatir, políticas con las que hay que cumplir el contrato electoral de 2019”. Señaló también que desde el Movimiento Evita “siempre hemos sido muy autocríticos durante la pandemia, valorando todo lo que se hizo, pero también decíamos que había que poner necesariamente sobre la mesa una serie de problemas de los argentinos”.

El candidato a diputado nacional observa que “sin unidad en el Frente de Todos no es posible avanzar aún si ponemos en marcha las mejores políticas públicas para la gente”. Y agregó que “esto lo debemos entender todos, por eso a mí no me asustó el debate político tras las elecciones, pero no acordé con la forma, porque iba a terminar limando esa unidad y la autoridad presidencial. Por suerte el debate se fue encaminando sin entrar en la etapa de un canibalismo político”, concluyó Toniolli.