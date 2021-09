El oficialismo porteño dio dictamen de comisiones al paquete de 16 proyectos inmobiliarios impulsado por el Gobierno de la Ciudad y ya está en condiciones de aprobar en la Legislatura los convenios urbanísticos que incluyen torres de hasta 85 metros de altura en once barrios. Entre los convenios firmados como excepción al Código Urbanístico se encuentra el proyecto para levantar una torre junto al monasterio y la iglesia Santa Catalina de Siena, Monumento Histórico Nacional ubicado dentro de Área de Protección Histórica, en un terreno en el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño ya había frenado otro emprendimiento similar.

Dos días después del plenario informativo de las comisiones de Presupuesto y Planeamiento Urbano, este viernes Vamos Juntos (VJ) y sus bloques aliados dieron dictamen al paquete inmobiliario. Los proyectos fueron remitidos por el GCBA el lunes, por lo que no llegaron a tener ni una semana de tratamiento. Ahora, VJ está en condiciones de aprobarlos en la próxima sesión que se realizará el 23 o el 30 de septiembre.

Los convenios firmados con diversos desarrolladores inmobiliarios prevén excepciones al Código Urbanístico y las normativas de edificación que rigen al día de hoy en los once barrios donde se ubican los 16 predios, para permitir cambios de usos, de altura o de capacidad constructiva. “En la Ciudad tenemos que definir si existe la seguridad jurídica. Las leyes, en este caso el Código Urbanístico, ¿rigen para todos? ¿o hay algunos pocos que puedan pedir excepciones a la carta?”, advirtió el diputado porteño del Frente de Todos, Matías Barroetaveña.

En tanto, la legisladora Claudia Neira (FdT), presidenta de la Comisión de Espacio Público, presentó un pedido de informes sobre la convocatoria de los convenios y la metodología con que fueron evaluados. "Larreta pone a la Legislatura en un mero rol de gestor de permisos de construcción para grandes desarrollos inmobiliarios, y al Estado porteño en facilitador de esos intereses privados. No puede ser que toda la Ciudad hoy se construya en base a excepciones. No hay estudios de diagnóstico, ni análisis técnico serio. No hay planificación", señaló Neira.

Entre los 16 convenios, el más cuestionado por las organizaciones sociales es el que el GCBA firmó con la empresa Nehuente para levantar una torre de 72 metros junto a Santa Catalina. Es que el terreno en cuestión, que ocupa una media manzana en la que Nehuente hoy tiene un estacionamiento, está ubicado dentro del Área de Protección Histórica N° 51 "Catedral al norte". Además, en 2016 el TSJ dejó firme una sentencia que suspendía la construcción de un edificio de cien metros de largo y 54 de alto en ese mismo predio.