El Comité Central Confederal de la CGT, instancia previa al congreso de renovación de autoridades de noviembre, deliberará este miércoles para analizar temas políticos y gremiales, como también cuestiones estatutarias y de encuadramiento, en un contexto signado por el resultado de las PASO, el reacomodamiento del Frente de Todos y la renovación del gabinete.



El encuentro se realizará desde las 11 en el salón Felipe Vallese de la histórica sede de Azopardo al 800 y, según los voceros sindicales consultados por Télam, "no habrá demasiadas sorpresas, ya que esa instancia es solo de profundo debate político", aunque signada por la derrota electoral del Frente de Todos, que nadie esperaba en el movimiento obrero.



En la reunión del miércoles, los representantes gremiales ratificarán la marcha del 18 de octubre para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista y el congreso nacional extraordinario de renovación de autoridades de la CGT por los próximos cuatro años, a realizarse el 11 de noviembre en las instalaciones mercantiles de Parque Norte.



Además, aprobarán o no la reforma estatutaria de la central obrera para incorporar el 30 por ciento de cupo femenino a la próxima conducción.



También se analizará el conflicto por encuadramiento gremial surgido entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) y el gremio de garagistas y estacioneros, aunque ello ya generó críticas y un amplio debate en la mesa chica.



Los trabajadores de las estaciones de servicio de las rutas están encuadrados en el Smata de Ricardo Pignanelli pero el cotitular de la CGT, Carlos Acuña, exige el traspaso a su sindicato, lo que generó un conflicto que será debatido en el Confederal.



"No es posible que un Confederal, que es una profunda instancia política de debate, analice un conflicto de encuadramiento entre dos organizaciones hermanas", había señalado el metalúrgico Antonio Caló, pero sus observaciones no fueron respaldadas.



Además, el Confederal deliberará pocas semanas antes de un hecho trascendente, ya que en otro congreso nacional la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), que lideran Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Omar Maturano (La Fraternidad), deberá renovar sus propias autoridades.



Ese congreso se realizará el 7 de octubre próximo y, según todas las fuentes consultadas por esta agencia, los conductores de trenes de Maturano y los colectiveros (UTA) de Roberto Fernández respaldarán a Schmid para un nuevo período.



Hace algunos días, un sector de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y el espacio Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional (Semun), sellaron la unidad para posicionarse en común en el Confederal.



Ese encuentro se realizó en el recreo del gremio plástico del municipio bonaerense de Esteban Echeverría, y reunió a parte de los gremios de la CFT, representados en esa instancia por el diputado nacional y dirigente del cuero Walter Correa -el bancario Sergio Palazzo no asistió-, a las organizaciones que responden al moyanismo y al Semun de Sergio Sasia.



Según los asistentes, esos espacios congregaron a más de 80 organizaciones sindicales, pero los voceros cegetistas señalaron a Télam que "en el Confederal no habrá sorpresas y solo debatirá la coyuntura y ratificará la marcha de octubre y el Congreso de noviembre".



Otra de las cuestiones a profundizar será el repaso del escenario político tras los resultados de las PASO, en una semana de reacomodamientos en la coalición gobernante que finalizó con la renovación del gabinete​.



En el Confederal de la CGT participan los secretarios generales de cada organización sindical afiliada y, aunque se trata de una instancia de debate previa al congreso de la central obrera, en paralelo ya comenzaron a reunirse "mesas chicas y grandes con vistas a noviembre", con vistas al congreso de renovación de autoridades.