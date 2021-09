Tras la investigación del pianista argentino Juan Roleri sobre los derechos de la obra "Concierto Argentina" de Alberto Ginastera, Georgina Ginastera, la hija del reconocido compositor, confirmó a Página/12 que la exclusividad de la obra ya no está en posesión de la pianista estadounidense Bárbara Nissman. Como ya informó este diario, la edición de las partituras para la orquesta está a cargo de la empresa británica Boosey and Hawks. Según indicó Roleri, Boosey pide 180 mil pesos para tocar la obra en solo un concierto y sin poder grabarla.

La hija del compositor aclaró, además, que la exclusividad de la obra no fue otorgada a Nissman por ella sino por la esposa de Ginastera, Aurora Natola, fallecida en 2009. "Se lo dio en exclusividad por unos años para el estreno y luego se terminó", señaló Ginastera. Como informó Página/12, Roleri le había enviado un correo electrónico a la propia Nissman para conocer el estado de los derechos y ahora la pianista también confirmó que ya no están en su poder y que las partituras de la orquesta están en posesión de Boosey.

"Los derechos los tiene la editorial británica y el canon de alquiler de la obra es de 180 mil pesos", ratificó a este diario Roleri, quien solicitó un presupuesto para poder presentar el concierto en algún teatro de Argentina. En tanto, Georgina Ginastera sostuvo que no le consta cuál es el monto que pide Boosey y aclaró que "no está prohibido" tocar el concierto. Además, agregó que ella está "absolutamente en contra de dar a los artistas la exclusividad de las obras. Para mí la obra es libre, este concierto en particular no lo escuché jamás, pero nunca daría en exclusividad, una vez que está terminada la obra es libre y así tiene que recorrer su camino. Soy una agradecida de cualquiera que quiera tocar a Ginastera".