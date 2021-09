El mismo día en que asumió la nueva comisión directiva de Newell’s, encabezada por Ignacio Astore, el equipo conducido por Fernando Gamboa consiguió romper la mala racha de visitante y obtuvo su primer triunfo del torneo en esa condición. Fue 2 a 1 frente a Lanús, equipo que en caso de ganar hubiese quedado puntero junto con Talleres. Si bien la Lepra parecía tener el resultado controlado después de dos golazos de la joya Nicolás Castro, un error inconcebible de Mansilla en el cierre del primer tiempo le permitió al granate descontar y dejar en suspenso el resultado hasta el final. En un partido parejo, con situaciones claras para ambos equipos, los rojinegros se quedaron con la victoria gracias al buen juego de los de arriba y a las atajadas de Alan Aguerre.

Para encontrar el último triunfo de visitante de Newell’s por el torneo local hay que remontarse a abril pasado, cuando el Mono Burgos todavía era el técnico del equipo. Era el campeonato anterior y la casualidad es que el rival era el mismo que ayer. En esa oportunidad, los leprosos les ganaron a los granates por 3 a 1 y desde ese momento no volvieron a imponerse saliendo del Coloso. Esa racha se cortó con el necesitado triunfo de los de Gamboa frente a un rival que está peleando el torneo.

A diferencia de lo que ocurrió en el partido anterior contra River, la Lepra generó menos situaciones pero fue más contundente: la primera llegada concreta de NOB terminó en la red. A los 11 minutos Scocco recibió la pelota desde un lateral y habilitó por arriba a Comba que entró por la derecha al área y cedió al medio a Nico Castro, quien remató con maestría para desahogar el grito sagrado. Menos de 20 minutos después llegó el segundo con otra gran jugada que inició Scocco con un pase a Compagnucci. El lateral encaró solo por el medio de la cancha y metió un pase entre líneas a Castro, quien acomodó el cuerpo y con el costado del pie puso la pelota en el palo más lejano.

Hasta ahí la Lepra tenía el partido controlado pero a menos de 10 minutos del final de la primera parte, Mansilla dejó picar la pelota cuatro veces esperando que salga por la línea final. González le ganó la posición y la cedió al medio para que el delantero granate José Manuel López ponga el descuento para los locales. El regalo infantil del defensor leproso puso de vuelta en partido al equipo de Luis Zubeldía que tuvo varias situaciones que podrían haber terminado en gol si no hubiese sido por el arquero Aguerre. A su vez, Newell’s tuvo la chance de ampliar la diferencia pero Scocco y Giani no le acertaron al arco. En esta ocasión esa falta de precisión no se tuvo que lamentar demasiado porque los 3 puntos se vinieron para Rosario.

Lanús 1

Acosta

Aguirre

Burdisso

Braghieri

Bernabei

González

Morel

Pérez

Acosta

López

Sand

DT: Luis Zubeldía

Newell’s 2

Aguerre

Compagnucci

Lema

Mansilla

Bíttolo

Sforza

Fernández

Comba

Castro

Sordo

Scocco

DT: Fernando Gamboa

Goles: PT: 12m y 28m Nicolás Castro (N); 37m José Manuel López (L).

Cambios: ST: 11m Justo Giani por Ramiro Sordo (N); 14m Matías Esquivel por Facundo Pérez (L); 22m Pedro De La Vega por Lautaro Acosta y Víctor Malcorra por Ángel González (L); 36m Jerónimo Cacciabue por Nicolás Castro y Jonatan Cristaldo por Maxi Comba (N); 40m Guillermo Balzi por Julián Fernández (N).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Estadio Ciudad de Lanús.