"Queremos que alguien diga dónde están los huesos de Paula", reclamó ayer Alberto Perassi, padre de Paula, la sanlorencina desaparecida hace diez años. La fecha fue recordada con una movilización a los Tribunales Provinciales. “Lamentablemente pasaron diez años, pero vamos a seguir. Lo único que tenemos son dos personas condenadas (Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl)", dijo Perassi en LT8 y recordó que "otros siete cómplices están en libertad". "A nosotros no nos interesan ellos, queremos saber dónde está mi hija”, aseguró. El hombre agregó que su actitud “siempre fue no estar en la cama y llorar, sino salir y pelear. Lo otro que me propuse desde el primer día fue decirles a mis nietos qué pasó con su madre y encontrarla. Eso no lo pude lograr porque hubo personas que trabajaron para que eso fuera así. Eso fue dispuesto por la policía, la Justicia de San Lorenzo y el poder político de San Lorenzo. Todavía estamos en pelea gracias al doctor Jorge Barraguirre, procurador de la Corte, un 2 de enero de 2013 nos atendió en su oficina en Santa Fe y cambió la historia de todo esto. Trajo a un fiscal adjunto que empezó a investigar en serio y a juntar toda la información que nunca se tuvo en cuenta”, señaló.