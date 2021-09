La explosión en el festejo del gol de Luca Martínez Dupuy no se debió a que fue a falta de seis minutos para el final. El fervor en el grito fue una descarga a la tensión que tuvo el partido. Porque Central pasó ayer por todos los estados de ánimo: jugó para ganar, jugó para perder en el segundo tiempo, era empate y lo ganó en una jugada que nació en un gran centro de Lautaro Blanco y marcó Martínez Dupuy. Claro que, como ocurre en la mayoría de los partidos, fueron imprescindibles otra vez las atajas de Jorge Broun.

El partido fue parejo en el reparte del protagonismo. Porque Central comenzó el juego con claro dominio pero se fue apagando su fútbol en velocidad y San Lorenzo revirtió la situación, hasta lograr terminar mejor que el canaya en la primera parte.

Central se apropió del partido porque sorprendió a San Lorenzo en el inicio con presión alta y movilidad para jugar con la pelota. En una de esas pelotas que el auriazul movió a un toque, Ferreyra tuvo el gol al ingresar por izquierda pero su remate fue débil y al cuerpo de Torrico. Después fue Ruben el que se coló en la defensa rival por la izquierda y Zabala falló al quedar frente al arco. El volante demoró en dominar el balón y su remate rebotó en un defensor.

San Lorenzo no pudo reaccionar sino hasta el cuarto de hora, en jugada que mostró a Nicolás Fernández frente a Broun, recostado por derecha, pero ganó el uno canaya. Por entonces Central ya no proponía con decisión jugar en campo rival. La visita se apoyó en Ortigoza para adelantarse en el campo. Eligió atacar más por derecha y un centro de Herrera dejó a Fernández Mercau con pelota al pie. Broun salío rápido para apresurar su definión y el disparo del lateral se fue alto.

Central jugó un mal segundo tiempo. El azulgrana se impuso en el medio con la pelota y atacó con agresividad por los aciertos de Di Santo cada vez que daba pases. Desorientado el canaya, Di Santo lo tuvo con remate cruzado, apenas desviado. Nicolás Fernández corrió en soledad al arco visitante y Broun le ganó el mano a mano sobre el área grande. El rebote le quedó a Herrera e increíblemente el volante le erró al arco.

La reacción lideró Blanco con cada corrida al fondo ante la falta de juego asociado el equipo. Esa tarea no la pudo asumir Covea. Pero ganas no le faltaron al canaya y con el empuje de Ferreyra, se lanzó a campo rival. Y en uno de esos intetos, Blanco sacó un gran centro al punto del penal que cabeceó Martínez Dupuy. Despejó Torrico, Ruben la devolvió al área, Zabala la tocó atrás y Martínez Dupuy marcó el gol de la victoria, a poco del final, en definición con arco libre.

1 Central

Broun

Martínez

Almada

Ávila

Blanco

Zabala

Ojeda

Covea

Ferreyra

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

0 San Lorenzo

Torrico

Peruzzi

Donatti

Bruno Pittón

Herrera

Gordillo

Ortigoza

Fernández Mercau

Cerutti

Di Santo

N. Fernández

DT: Paolo Montero

Gol: ST: 39m Martínez Dupuy (C).

Cambios: PT: 32m Martínez Dupuy por Gamba (C). ST: Desde el inicio Rosané por Gordillo (SL), 20m Lo Celso por Covea (C), 26m Sabella por Cerutti (SL), 36m Hausch por Nicolás Fernández (SL), 40m Nicolás Ferreyra por Luciano Ferreyra (C) y 41m Peralta Bauer por Peruzzi (SL).

Árbitro: Fernando Echenique

Cancha: Gigante de Arroyito