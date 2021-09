1. Nunca antes dos mujeres habían ganado conjuntamente por su labor como directoras en series de drama y comedia. Jessica Hobbs fue galardonada por su trabajo en The Crown y Lucia Aniello por lo hecho en Hacks. “No muchas mujeres ganaron este premio antes así que quiero agradecer por el camino que trazaron”, dijo la realizadora neozelandesa. “Este programa es para todas las mujeres que sintieron alguna vez que no fueron escuchadas”, señaló su colega.

2. Segunda cosecha personal para Gillian Anderson. El primero lo había obtenido hace 24 años por su Dana Scully de The-X Files. En este caso, fue por su papel como Margaret Thatcher en The Crown que reposó en los guiños, vestuario y singular tono de voz de la Dama de Hierro. Tesitura que mantuvo en conferencia de prensa cuando le consultaron si le había pedido consejos a la ex Primera Ministra británica. “No hablé con Margaret”, atinó a responder.

3. Hacks fue una de las gratas sorpresas de la noche por dos de sus tres galardones (dirección y guion parecían ir para Ted Lasso). En la comedia de HBO Max, Jean Smart compone a una gloria del stand up de Las Vegas y Hannah Einbinder a una guionista millennial. El gran must de la serie es la relación picante, el abismo generacional y la simbiosis entre ambas. En el rubro de actuación principal no había chance de que se le escapara el triunfo a Smart. Deborah Vance (moldeada a partir de Joan Rivers) fue un trampolín absoluto para su lucimiento. La cuarta estatuilla personal vino con un aditivo emocional. A comienzos de este año, falleció su esposo, Richard Gilliland. Le dedicó el premio y también le dedicó algunas palabras a su compañera de elenco. “Sos un talento natural, no podría haber pedido una mejor compañera”, añadió la actriz, una de las más aplaudidas de la noche.

4. Las dos primeras estatuillas de la noche fueron para Ted Lasso (ambas por roles secundarios) parecía que iba a golear, pero Hacks estuvo a punto de arrebatarle la victoria. Los encargados del proyecto tuvieron que esperar muchísimo para volver a festejar. Sin mostacho, Jason Sudeikis subió para recibir el reconocimiento por su papel, y al final de la velada volvió a congraciarse como mejor comedia.

5. El club de los cinco. El mejor sketch de la noche enseñó a un grupo de autoayuda conformado por perdedores crónicos de los Emmy: Alyson Hannigan (How I Met Your Mother), Zooey Deschanel (New Girl), Scott Bakula (Quantum Leap) y Jason Alexander (Seinfeld). El último de ellos relució el mohín de George Costanza al recordar que estuvo nominado en siete ocasiones. Fred Savage (Kevin creciendo con amor) apareció para cerrar la ocurrencia.

6. El reality Rupaul’s Drag Race volvió a imponerse en la terna de programa de competición y a darle pansexualidad a los Emmy. Es la cuarta consecutiva por el envío y la sexta en conducción. Podría haber sido la noche para una premiación multicolor pero… MJ Rodriguez (la primera intérprete trans nominada como mejor actriz en drama) perdió frente a Olivia Coleman. Y Billy Porter (nominado como mejor actor en drama) cayó frente a Josh O'Connor. Pose no tuvo nada que hacer frente al garbo monárquico de The Crown.

7. En total, The Crown obtuvo siete premios (sin contar los técnicos y artísticos donde asciende a 11). Se consagró en cada una de las categorías en las que compitió en la noche del domingo. Finalmente, para la creación de Peter Morgan la cuarta temporada fue la vencida.

8. Hace ocho años, Netflix hacía historia convirtiéndose en la primera plataforma de streaming en estar nominada como mejor serie dramática por House of Cards. De allí en más, la N roja logró colarse siempre en esa terna. Orange Is the New Black, Stranger Things, The Bodyguard, Ozark, no pudieron dar el batacazo. Pero el festejo para la N roja fue doble: logró imponerse con Gambito de dama en miniserie. Y en el clásico contra HBO, al menos ayer, ganó por KO. Sumando todas las galas, obtuvo 44 estatuillas. La contundencia del VOD no tiene marcha atrás. Luego de Netflix y HBO Max, aparecen en el conteo otras marcas digitales como Disney+ y Apple TV+. Muy lejos, en quinto lugar, aparece un canal de aire como la NBC (8 premios). En la pantalla chica manda el algoritmo.

9. No hubo premio póstumo para Michael K. Williams (estaba nominado por su papel secundario en Lovecraft Country) pero el inolvidable actor de The Wire estuvo presente en varias ocasiones. La primera en recordarlo fue Kerry Washington, quien presentó la terna donde competía. “No puedo hablar de vos en pasado, me parece muy extraño, fuiste una de las personas más generosas que conocí”, lo recordó. El ganador fue Tobias Menzies, por su papel como el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, en The Crown. La estela de Williams y su Omar Little en el In Memoriam: “La única forma en que puedo dar las gracias es asegurándome de que la base sobre la que estoy parado sea lo suficientemente fuerte como para sostener a la próxima persona que se apoyará en estos dos hombros”, con su imagen y esas palabras cerró el segmento.

10. Apple TV+ tuvo una buena cosecha con el póker que le reportó Ted Lasso. En total, esta plataforma obtuvo una decena de estatuillas. La gran decepción fue para Disney+ y Amazon Prime Video que no lograron reconocimiento alguno anteayer. Aunque la casa del ratón sumó 14 preseas en rubros técnicos y artísticos por The Mandalorian y WandaVision. Otra muestra cabal de que el streaming copa la Industria, las premiaciones y los gustos de la audiencia.

11. Ewan McGregor supuso otro de los batacazos de la fiesta con su premio por la biopic Halston. Paul Bettany (WandaVision); Hugh Grant (The Undoing) y Lin-Manuel Miranda (Hamilton) aparecían en la previa con más chances, pero la Academia se dejó seducir por la galvanizada composición del escocés como el gran diseñador de moda de los ‘70.

12. Michaela Coel obtuvo su reconocimiento por el guion en miniserie de I May Destroy You (fue la tercera mujer en obtener el premio en esta terna y la primera de origen negro). La creadora se basó en su propia experiencia como víctima de una violación para exorcizar y reimaginar lo que le había acontecido. “Escribí una cosita que, en realidad, es para guionistas”, lanzó en el escenario la mente responsable detrás de la descarnada (y muy imaginativa) serie de HBO. “Escribí la historia que te genere miedo, que te haga sentir incertidumbre, que no sea cómoda. Te reto a que lo hagas. En este mundo que nos anima a rebuscar en las vidas de otros para ayudarnos a determinar cómo tenemos que sentirnos con nosotros mismos -y que a su vez nos hace sentir la necesidad de ser visibles en todo momento, porque ahora parece que la visibilidad es igual al éxito- no tengan miedo a desaparecer de todo eso, de nosotros, durante un tiempo, y ver lo que surge en ese silencio”, dijo y cerró dedicándole su historia “a cada sobreviviente de abuso sexual”.

13. Gambito de Dama cerró su tremendo sprint con dos premios en miniserie (11 si se cuentan los rubros técnicos y artísticos) tras haber sido galardonada en los Globos de Oro y Critics' Choice, entre otros. Un detalle: en el formato de miniserie los siete premios se dividieron entre 4 producciones, lo cual habla de lo reñido y del alto nivel del mismo. La producción de la N roja se consagró como la mejor producción de este tipo y Scott Frank como director. El realizador se tomó más de dos minutos en sus agradecimientos cuando el límite era de 45 segundos. No se frenó siquiera con la intempestiva cortina de corte.

14. La transmisión tuvo como anfitrión a Cedric The Entertainer. El comediante trató de darle una impronta liviana y familiar. Abrió con un tema acompañado por LL Cool J, Billy Porter, Mandy Moore y Rita Wilson. “Televisión, tenés lo que necesitamos, ¿dirías que sos nuestra amiga?”, cantaron al unísono. Y algo de eso hubo. La transmisión levantó el amperímetro, al menos en cuanto al rating. Luego de años en permanente baja en todas las premiaciones, la gala logró incrementar sus índices de audiencia. 7,4 millones de personas siguieron la ceremonia en los Estados Unidos.

15. “Ustedes saben, voy a hinchar por mi gente”, dijo Cedric The Entertainer en su discurso inicial. Pero el tan mentado temita de la diversidad esta vez no tuvo mucho. Así fue como en las redes circuló el hashtag #EmmysSoWhite con la queja por la aparición de minorías étnicas entre los galardonados por actuación.

16. Todas las miniseries presentaron mujeres atravesando un camino espinoso. Finalmente, Kate Winslet se impuso en su terna a Michaela Coel, Elizabeth Olsen, Cynthia Erivo, y a Anya Taylor-Joy. La protagonista de Mare of Easttown ofreció un agradecimiento potente: “Solo quiero destacar a mis compañeras de terna, nominadas en esta década que tiene que ser sobre mujeres que se apoyan mutuamente es una maravilla, y estoy orgullosa de ustedes”, bramó la británica.

17. Jennifer “Stifler Mom” Coolidge también soltó una ironía al entregar el galardón de actor en comedia. “Quiero que todos sepan que lograron superar el difícil escollo que les puso esta industria de ser hombres, felicitaciones a todos”, señaló la actriz de The White Lotus.

18. Debbie Allen recibió el premio a la trayectoria. La recordada actriz y coreógrafa fue una de las que se llevó las mayores ovaciones de la noche. No dijo lo de “La fama cuesta…”, todo lo contrario, incitó a las nuevas generaciones a crear sus relatos: “Esto es también para la gente joven, cuenten sus historias, canten sus canciones, es su turno, muchas gracias”, concluyó la mulifacética artista.

19. HBO Max quedó relegada en segundo lugar en el conteo general de las señales y cadenas. Pero sus 19 estatuillas marcan un estándar alto para la compañía de WarnerMedia en su primer año bajo su nueva configuración en el streaming.

20. Conan O’Brien, sin conducir ni haber ganado premio alguno, fue uno de los más aplaudidos de la noche. El legendario conductor fue el anfitrión sin título por sus chascarrillos. Justo antes del discurso de Frank Scherma, director de la Academia de la Televisión de EEUU, le ofrendó una venia militar y prácticamente obligó a todos los presentes en el Microsoft Theater de Los Ángeles a ponerse de pie.

21. Saturday Night Live comenzó la tanda de ceremonias con 21 nominaciones. Como era previsible, el programa de Lorne Michaels sumó a su estantería uno más como mejor programa de variedades con sketches. Fue el premio número 73 en 46 años. El curtido productor aprovechó la instancia para despedir a Norm Macdonald, fallecido la semana pasada, quien fuera el presentador de Weekend Update en los ’90.