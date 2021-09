La abogada feminista tucumana Soledad Deza habló en IP Noticias Edición Central sobre la designación de Juan Manzur en la jefatura de gabinete. “La postura personal [del ex Gobernador] puede no proyectarse en la política de salud pública”, dijo y agregó que, de todas maneras "ese cargo no tiene competencias para interferir".

La decisión de Alberto Fernández generó un debate intenso dentro de los feminismos, ya que Manzur fue uno de los abanderados de la oposición a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), finalmente sancionada en diciembre del 2020. Este fin de semana, Soledad Deza hizo una publicación en su cuenta de Twitter en el que detalló cómo, a pesar de su postura con respecto al tema, el nuevo jefe de gabinete aportó varios votos a favor de la ley desde el espacio que preside.

“Interpreté que en el debate se había generado a raíz de una preocupación vinculada al temor de que el acceso a la IVE se pudiera ver obstruida”, explicó y agregó: “Lo que quise advertir es que acá es un tema que ha costado mucho, pero que se está logrando. No quise hacer ninguna defensa”. Además, dijo que, aunque no puede asegurarlo, la experiencia en la provincia demuestra que “no se está obstaculizando la aplicación de la ley”.

Por otro lado, la advertencia de la abogada tiene que ver con el frente judicial: “De las 35 causas que hay de judicialización conservadora de la ley, 21 han sido archivadas. La más peligrosa es la que lleva adelante la Senadora María Cristina Fiore”. No obstante, reivindicó “la legitimidad con que se ha construido esta ley, que no viene de ninguna clase dirigente sino desde los feminismos en alianza con los movimientos sociales y de la diversidad, que es lo que ha posibilitado que abortar sea un derecho”.

Soledad Deza es abogada feminista y fundadora de Mujeres x mujeres, un espacio de activistas de Tucumán que lucha por los derechos de mujeres y diversidades. Fue abogada de Belén, una joven que fue condenada a ocho años de prisión a pesar de haber sufrido un aborto espontáneo. Finalmente, la mujer fue absuelta de la causa caratulada como "homicidio agravado por el vínculo".

