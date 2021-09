El presidente de Huracán, David Garzón, se mostró decidido a intentar repatriar al delantero Ramón Abila, quien se encuentra en el DC United de la MLS de Estados Unidos y cuyo pase pertenece a Boca hasta diciembre de 2022.

"Lo voy a llamar a 'Wanchope' en diciembre, lo voy a intentar. No lo quiero prometer, pero lo voy a volver loco, le voy a ofrecer lo que más pueda para que esté en Huracán, sería una alegría para todos nosotros", indicó Garzón en diálogo con el programa "¿Cómo te va Benedetto?", por radio AM 550.

En cuanto a la actualidad del club, el mandatario expresó: "Tenemos muy buena relación con (Frank) Kudelka, un resultado no me va a hacer cambiar, nos gusta su fútbol ofensivo. El también sabe que los números no respaldan ni lo que él, ni nosotros, ni el hincha pretendía".

"Kudelka nos transmitió que no encuentra cómo resolver la falta de gol del equipo. Yo siempre digo que estamos a nada de ganar y a nada de perder", agregó el dirigente. Por último, afirmó: "Hicimos todo para que nos vaya bien, estamos construyendo un proyecto y obviamente cuando los resultados no se dan, se hace difícil. El fútbol es muy dinámico y los resultados ya se van a dar".