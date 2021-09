Los mismos dirigentes que cuestionaron las restricciones por la pandemia salieron a cuestionar el levantamiento de las restricciones. Así, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó que levantaran las medidas y, a su vez, anunció: "Llegan tarde". El candidato del mismo espacio en Córdoba Luis Juez los atacó: “No pueden ser tan salvajes. Tengo amigos internados en terapia intensiva por COVID-19. Por Dios, qué nivel de irresponsabilidad”. Otros de la misma alianza opositora opinaron que eran pocas aperturas. En cambio, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta elogió la decisión. Todo en el mismo espacio político.



Fue un año y medio de cuestionar todas las medidas de cuidado ante el COVID. Y de convocar a marchas en favor de la "libertad". Pero en el momento en que el Gobierno nacional anunció el levantamiento de restricicones, los dirigentes de Juntos por el Cambio dieron un giro de 180 grados y se escandalizaron. "Hoy anunciaron que terminó la pandemia. Tuvieron que perder las elecciones brutalmente y tener al gobierno en coma por las crisis internas para darse cuenta. Llegan tarde, la gente no es tonta", les tiró por la cabeza Negri.

“Pasó Delta, no hay más contagios, no muere nadie más en la Argentina, ¿no? Ojalá sea cierto que desapareció el virus”, se sumó Juez, quien derrotó a Negri en las internas de las PASO. Hay que notar que mientras Juez cuestiona las aperturas, Negri dice que llegan tarde. En cambio, para la diputada radical Karina Banfi las aperturas tuvieron sabor a poco: “El gobierno anuncia el fin de casi todas las restricciones y anuncia un cronograma de apertura de fronteras para extranjeros. Pero no da precisiones sobre los varados. ¿Acaso no saben que aún hay argentinos que esperan ser repatriados?".

“Perdieron las PASO y suspendieron el COVID", ironizó Gerardo "Jerry" Milman, mano derecha de Patricia Bullrich. Por su parte el ex secretario de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, calificó las medidas de "demagogia". "La dignidad no acepta coimas ni sobornos a cambio del voto: somos libres", dijo.



Y Fernando Iglesias se burló: "¿A qué hora puedo sacarme el barbijo".



Quizás quienes consideraron "demagógicas" las medidas deberían haber consultado con Larreta, que venía anunciando aperturas similares, y que elogió al Gobierno nacional: "Escuchamos con satisfacción cómo el gobierno nacional, de alguna manera, sigue la línea de medidas que venimos tomando hace semanas y algunas hace meses, en términos de ir volviendo a las actividades de manera normal, sin los aforos, flexibilizando el tema del turismo y generar trabajo”.