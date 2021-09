Desde Santa Fe

En las primarias del 12 de setiembre, el antiperonismo fidelizó sus votos y el peronismo los perdió. La mesa chica del Partido Justicialista santafesino analizó ayer el escrutinio definitivo en la provincia con la convicción de que es posible dar vuelta el resultado y ganar las elecciones del 14 de noviembre en Santa Fe. “Lo que tenemos que hacer es fortalecer el trabajo territorial y recuperar la mística de la militancia”, planteó el presidente del PJ, Ricardo Olivera. “Muchos santafesinos y santafesinos no fueron a votar por alguna causa, muchos de ellos votan al Frente de Todos, entonces, hay que salir a buscarlos. Hay que militar hasta que duela”, propuso. La convocatoria reconoce un antecedente interno: la conducción partidaria que renovó su mandato en diciembre de 2020 surgió de una lista que proponía “unidad hasta que duela”, una consigna que ahora parece extenderse al peronismo nacional.

El desafío de dar vuelta la elección en Santa Fe no es menor. En las primarias, Juntos por el Cambio le ganó al Frente de Todos por diez puntos: 39,9% (662.344 votos) contra 29,8% (494.576 votos). Una diferencia que el escrutinio definitivo ratificó esta semana: 38% (671.401 votos) contra 28,2% (503.847 votos). En ambos casos, el más votado fue el candidato a senador nacional Marcelo Lewandowski: 331.075 sufragios (66,9%) en el cómputo provisorio y 337.775 (67,04%) en el definitivo.

Olivera y sus colegas de la mesa chica evaluaron los resultados como primer paso para organizar la campaña, pero también para fortalecer los puentes internos. En el encuentro participaron referentes de las dos listas que compitieron en las primarias y comparten la conducción del PJ: la vicepresidenta Norma López, la ministra de Infraestructura Silvina Frana (vice 2), el secretario general Eduardo Toniolli (que va como número tres en la lista de candidatos a diputados nacionales), la concejala de La Cámpora en Rosario Marina Magnani (secretaria de Ciencia y Técnica) y Mary Criado (secretaria de Acción Social). El diputado Luis Rubeo (secretario de Prensa) no asistió y el senador Rubén Pirola (vice 1) explicó que tampoco podía estar porque a la misma hora tenía una actividad con la intendenta de Esperanza, Ana Meiners.

Poco después, el PJ reiteró su “respaldo” y “se puso a disposición” de los “candidatos y candidatas del peronismo para las elecciones del 14 de noviembre”, tanto las legislativas nacionales como en las locales. “El Partido Justicialista de Santa Fe ratifica la decisión de construir la unidad y una participación activa en la campaña”, en respaldo de los gobiernos del presidente Alberto Fernández y del gobernador Omar Perotti, dice el documento. “El rol del peronismo es trabajar desde la unidad para que cada santafesina y santafesino recupere la agenda de sueños que nos merecemos”.

En esa línea, una de las propuestas del presidente del PJ es formalizar una “Mesa de Diálogo” entre las partes. El objetivo está a la vista con sólo repasar los números del escrutinio definitivo: que los 166.072 votos que lograron el ex ministro de Defensa Agustín Rossi y su compañera, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, se sumen a la boleta de los candidatos al Senado de la Nación: Marcelo Lewandowski y su compañera de fórmula, la senadora Marilín Sacnun. Y lo mismo ocurra con los candidatos a diputados nacionales: que los 163.098 votos que obtuvo la lista de Eduardo Toniolli pasen a la que ahora encabeza Roberto Mirabella, que en la primaria sumó 329.554 sufragios.

Olivera apostó a un peronismo movilizado para dar vuelta la elección y ganar en noviembre. “Tenemos que hacer mucho hincapié en el trabajo en territorio. Creemos que muchos santafesinos no fueron a votar por alguna causa. Hay que buscarlos porque muchos votan al Frente de Todos. Debemos recuperar la mística de la militancia. Este proceso electoral en pandemia, al peronismo le jugó en contra porque la participación en unidades básicas y vecinales sólo se pudo hacer a medias. Ahora, debemos redoblar la mística militante. Militar hasta que duela”, insistió. “Y darle una fuerte mano a las 19 departamentales en el trabajo territorial en las comunas y en los catorce municipios que eligen intendentes”.

-¿La foto de Perotti con Rossi puede ayudar? ¿Es posible esa foto? –preguntó el colega Alberto Giraldi.

-Más que la foto, lo que uno desea es una Mesa de Diálogo. En 2019, cuando terminó la primaria entre María Eugenia (Bielsa) y Omar, todos nos pedían la foto de los dos candidatos. Sin embargo, no había fotos y nosotros ya habíamos tenido dos reuniones de trabajo para encarar la estrategia electoral. Creo que hay que esperar, son dos personalidades fuertes. Yo he hablado con todos y con todas, apostamos a que se superen las heridas. Pero de ahí para abajo, el peronismo está unido y trabaja detrás de los candidatos ganadores. No existen demasiadas diferencias en el territorio. Por eso, vamos a tratar de superarlas con el diálogo y le daremos mucha importancia a lo territorial –contestó.