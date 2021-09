“Estos 50 años nos encuentra en una etapa distinta y en una democracia consolidada”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Fabián Calderón, en la apertura de los actos por los 50 años del hito fundacional de esa casa de estudios.

Calderón destacó al movimiento Queremos Universidad Riojana (QUR) y a las tres mil personas que se manifestaron el 17 de septiembre de 1971 para reclamar por una universidad en la provincia.

Al hacer un recorrido histórico, destacó “las historias de encuentros y desencuentros, de cierres de aulas, de cierres de esta institución, de persecución, de desaparición, de haber impedido el acto más democrático y sublime en la vida académica que es la de dictar clases, la de abrir los corazones y las mentes, de pensar el conocimiento como bien público”.

“Es una historia que tiene que ver con las luchas y las reivindicaciones, con plazas históricas, llenas por esta comunidad universitaria, en esas plazas de la reivindicación y de la vuelta a la dignidad en esta comunidad universitaria, por tener y luchar por una universidad abierta, democrática, plural, que respeta los derechos de los trabajadores, trabajadoras docentes y nodocentes, que respeta los derechos de participación estudiantil, de graduados y graduadas, que respeta el sentirse parte de la comunidad. En la diversidad, en las adversidades, crecimos y nos fortalecimos”, enfatizó.

Durante el acto se descubrió una placa y un mural alegóricos al suceso. También se hizo un minuto de silencio por los docentes, nodocentes, graduados y estudiantes fallecidos víctimas del COVID-19.

Por la tarde, en otro evento, se ejecutó por primera vez en público el himno de la Universidad, compuesto por Leila Mirta Marasco de Bilmezis y Francisco Frega, e interpretado en piano por Cristian Peralta y la cantante Selene Rocío Tobares.

“Hoy honramos esa historia de luchas y reivindicaciones, esa memoria progresista y esperanzadora que nos trajo hasta aquí”

Fabián Calderón, rector de la UNLaR.

Luego, estudiantes de la licenciatura en Arte Escénico realizaron una intervención y desplegaron el proyecto interdisciplinario “West Desert Group”, sobre las culturas de los pueblos originarios. Seguidamente, se proyectó un video institucional alusivo a los procesos históricos que marcaron los 50 años de educación universitaria en La Rioja.

Durante la ceremonia, la UNLaR homenajeó a miembros de la comunidad universitaria fallecidos durante la pandemia y al personal sanitario por su lucha contra el COVID-19. En ese marco, se entregaron reconocimientos a representantes del personal del Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen María de Fátima” y del triage sanitario de la Universidad.

Por otra parte, se proyectó un video en homenaje al movimiento estudiantil QUR y se entregaron distinciones a ex integrantes. “Cuando la juventud se pone en movimiento, no hay fuerza que la detenga”, afirmó Elías Sahad, ex militante del QUR. “Es importante que los estudiantes comprendan que esta universidad existe y está dando oportunidades que, en ese momento, no las tuvimos”, reflexionó.

Sahad destacó el rol del conductor del QUR, Oscar Quiroga Galíndez -en ese entonces rector del Colegio Secundario Pío XII: “Es él quien merece los mayores méritos, por tener la iniciativa y por animarnos a luchar para que La Rioja tenga una casa de estudios superiores”, sostuvo.

En ese sentido, el rector Calderón expresó: “Hoy honramos esa historia de luchas y reivindicaciones, esa memoria progresista y esperanzadora que nos trajo hasta aquí, porque también somos parte del movimiento que construye universidad. Somos hijos de aquel movimiento”.