El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, adelantó que su gestión buscará "resolver mediante el diálogo" los cortes de calles y las protestas sociales, y aseguró que en la Ciudad de Buenos Aires deberán ser resueltos por la policía porteña. "Me fui de la gestión de Seguridad sin ningún herido ni muerto", afirmó.

Fernández se reunió ayer por primera vez con sus pares de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, con quienes buscará articular tareas de gestión concretas parael AMBA, puntualmente en los distritos más calientes del Conurbano bonaerense.

En diálogo con AM750, Fernández recordó que se fue de la gestión en materia de Seguridad, tanto en 2004 como en 2009 "sin ningún muerto ni herido". "No estoy duispuesto a cambiar mi récord", remarcó el funcionario.

En este sentido, aclaró que buscará resolver "todos los inconvenientes mediante el diálogo", en relación a cómo actuarán las fuerzas de seguridad ante cortes de calles, avenidas, rutas y vías.



De todas maneras, comentó que a diferencia de su pasó anterior, en la actualidad la Ciudad de Buenos Aires cuenta con policía propia. "Será la policía porteña la que tendrá que actuar en los distintos cortes dentro de la Ciudad", aclaró.

Según contó Fernández, en las reuniones de ayer con Berni y D'Alessandro se "repasaron un montón de conductas que nos importa desarrollar de la misma manera y con el mismo criterio". "En muchos aspectos coincidimos", contó.

El titular de la cartera de Seguridad reiteró su objetivo de "sacar" a los efectivos de la Policía Federal de la calle para que se aboquen a tareas de "investigación".

"Las 53 comisarías pertenecen a la Ciudad y, ergo, toda la policía que está en la calle pertenece a la Ciudad; lo que yo quiero es que ese personal, con más instrucción, que de por sí es muy buena, se aboque a la investigación del delito complejo", agregó.

La vuelta del público al fútbol

El ministro de Seguridad afirmó que la actividad futbolística en la Argentina tiene que ser con público. "El aforo lo determinarán las autoridades de salud", comentó Fernández, y dijo que en el futuro hay que trabajar para que pueda volver también el público visitante.