"Somos la primera provincia en lograr la inmunidad de rebaño", anunció este jueves en sus redes sociales el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Tras esa publicación, la ministra de Salud provincial, Judit di Giglio, informó en conferencia de prensa que Tierra del Fuego ya logró vacunar a más del 90 por ciento de su población mayor de 18 años con primeras dosis y a más del 70 con esquema completo. De la conferencia también participó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien celebró el avance de la vacunación y, con respecto a la "inmunidad de rebaño", aclaró que "con estas vacunas interrumpir la circulación viral es imposible, pero disminuyen los casos graves y las muertes, y también la posibilidad de infección". "Las vacunas son muy efectivas para prevenir la infección severa, pero menos para prevenir la transmisión, ahí el concepto de inmunidad de rebaño se vuelve endeble", consideró por su parte el inmunólogo Jorge Geffner en diálogo con este diario.

En horas del mediodía, el gobernador anunció que Tierra del Fuego había logrado la "inmunidad de rebaño" y agregó que se trata de "la primera provincia en alcanzar la inmunidad de grupo al covid - 19".

Más tarde, fuentes del Ministerio provincial aclararon a Página/12 que "inmunidad de rebaño es una conceptualización a la que se llegó para sintetizar la idea de que la provincia está casi totalmente con una dosis aplicada y con amplísima cobertura de esquema completo".

Es que, según indicó la ministra Di Giglio en la conferencia, Tierra del Fuego ya logró vacunar al "93 por ciento de la población objetivo, los mayores de 18 años, con primeras dosis" y al "72 por ciento con esquema completo". Si se incluyen los menores de edad, "el 71 por ciento recibió al menos una dosis y un 56 por ciento completó el tratamiento de inmunización", señaló en la Casa de Gobierno fueguina.

Además, agregó que "si se toman segmentos específicos, como por ejemplo los mayores de 60 años, considerados el grupo de riesgo de la enfermedad, el 97 por ciento ya ha sido vacunado con ambas dosis". Según indicaron fuentes del Ministerio provincial, la poca población que queda sin la primera dosis aplicada está conformada por habitantes que decidieron no vacunarse. "No nos quedan prácticamente turnos para asignar, estamos saliendo a convencer a la gente que falta", señalaron.



Producto del alto nivel de vacunación, la provincia cuenta con la cifra más baja de internados en terapia intensiva desde el comienzo de la segunda ola de contagios. Según un informe del Ministerio, Tierra del Fuego registró un total de 42 casos en los últimos 7 días, 19 en Ushuaia, 22 en Río Grande y 1 en el municipio de Tolhuin, sin personas fallecidas y con 3 internados en terapia intensiva.



En la mañana del jueves, Vizzotti arribó a Tierra del Fuego para acompañar el plan de vacunación y para coordinar un estudio multicéntrico de eficacia y efectividad de vacunas organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del que participará la provincia en conjunto con la cartera sanitaria nacional. "Constatar que en Tierra del Fuego hay solo tres personas internadas en terapia intensiva por coronavirus, ver el descenso de los niveles de mortalidad y de contagios, son evidencias concretas de que tanto esfuerzo ha valido la pena", afirmó la ministra nacional en rueda de prensa, de la que también participó la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Consultada por el término "inmunidad de rebaño", Vizzotti aclaró que "con estas vacunas interrumpir la circulación viral es imposible, pero sí disminuyen los casos graves y las muertes, y también la posibilidad de infección". En diálogo con Página 12, Jorge Geffner, investigador del Conicet y profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, coincidió en que "las vacunas son muy efectivas para prevenir la infección severa, pero menos efectivas para prevenir la transmisión, es ahí donde, hoy en día, se vuelve endeble el concepto de inmunidad de rebaño".

En este sentido, el inmunólogo agregó que "Inglaterra tiene 80 por ciento de población adulta vacunada con dos dosis, hoy tiene una baja muy grande de casos y fallecimientos, pero la transmisión no se corta. La variante Delta complicó la definición de inmunidad de rebaño". "Lo importante es decir que no se acabó la pandemia, que hay que seguir trabajando y cuidándose, y que la situación no va a estar resuelta hasta que la mayoría de los países logren avanzar en sus propias campañas de vacunación", concluyó por su parte la ministra.