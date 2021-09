El gobernador Omar Perotti puso distancia respecto del anuncio del Gobierno nacional esta semana en cuanto a la prescindencia del uso del tapabocas al aire libre, y opinó en línea con lo que su ministra de Salud ya había marcado: hay que seguir usándolo y no hacer creer que la pandemia terminó. "Creo que todos tenemos que seguir con el barbijo. Nos incorpora un cuidado y una señal de que no bajamos la guardia, a pesar de que las cosas van mejorando y fruto de la vacunación, no del azar", zanjó el mandatario ayer en Santa Fe, al visitar el vacunatorio local donde comenzaban a recibir su primera dosis adolescentes de 17 años sin comorbilidades.

Perotti no se plegó al anuncio que la ministra nacional de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, realizaron el martes, sobre alguna flexibilización a partir del 1° de octubre en cuanto a las medidas de protección sanitaria. En este sentido, Santa Fe asumió entonces una actitud similar a la que mostraron Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta y Corrientes, y CABA, desde luego: se despegaron de la punta que tiró Nación y supeditaron la definición al comité de coordinación.

“Vamos a estar analizando, queremos recoger miradas y tomar las opiniones del grupo de expertos y de los directores de hospitales" que asesoran desde el comienzo de la pandemia al gobierno. "En los próximos días nos vamos a reunir para definir cómo seguir", adelantó Perotti.

El gobernador se posó en el margen de autonomía de cada provincia para decidir la normativa y los protocolos exigibles. Al punto de afirmar que "en Santa Fe siempre fuimos responsables y garantizamos los cuidados y el nivel de actividades". Por eso relacionó esa actitud cauta con el descenso de contagios reflejado en la estadística presente. "Los números muestran a la provincia encabezando la recuperación económica. No nos vamos a apartar de ese camino y no vamos a entrar en polémicas innecesarias. Cada provincia conoce su realidad", cerró el rafaelino ante la búsqueda de la prensa que le requirió una definición.

“Hay hábitos que queremos sostener, manteniendo los cuidados de nuestra población. Esto, junto con el esquema de vacunación, nos permitió mantener este cuadro sanitario y nos tiene que posibilitar tener más actividades, que es lo que seguramente va a contemplar el próximo decreto. Y más que nuevas actividades, quizás, mayores márgenes de asistencia a muchas de ellas”, aclaró.

El jefe del Ejecutivo no quiso desautorizar a Vizzotti ni al Presidente Alberto Fernández. Concedió prescindir del tapabocas cuando se realiza un deporte o actividad aeróbica al aire libre. "Esa posibilidad debe estar, claro, pero creo que todos tenemos que seguir con el barbijo. Sí me parece separar en qué actividades usarlo y en cuáles no. Pero tener el barbijo siempre con nosotros es una señal de protección, de cuidado personal y del tercero”, enfatizó.

Con 16 semanas consecutivas de contagios en disminución, una ocupación de camas hospitalarias por debajo del 60 por ciento, solo 4% de positividad en los testeos realizados, y más de la población vacunada con dos dosis, la Casa Gris no quiere poner en riesgo el status alcanzado.

Ayer en torno a Perotti y a Martorano comentaban que el 53% de la población completó el esquema de la vacuna anti covid. Y en ese marco se supo que la instrucción que baja a los equipos sanitarios en territorio por estas horas es volver a la búsqueda de las personas que aún no se han vacunado, en lo puntual, gente en situación de calle o presente en parajes remotos de la provincia por razones laborales, de ruralidad profunda.

"A seis meses de haber comenzado este mega operativo vacunando a los mayores de 90, hoy estamos aplicando dosis a los de 17 años", valoró la ministra de Salud mientras se inoculaba a estos adolescentes con parte de las 20.000 dosis de Pfizer que arribó el lunes a la provincia. "En los últimos 14 días hubo menos de 100 casos positivos, eso da cuenta de que es una buena situación, que va de la mano de la vacunación y de seguir cuidándonos”.