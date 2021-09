River Plate abrirá el sábado la inscripción de socios que quieran entrar al Superclásico con Boca Juniors del 3 de octubre en el estadio Monumental, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, para el que estará habilitado el 50% del aforo por protocolo sanitario, según anunció oficialmente en un comunicado.



Los socios deberán estar anotados en "Tu lugar en el Monumental" y tener una deuda máxima de dos cuotas.



El comunicado expresa lo siguiente: "Tras la habilitación de presencia de público en eventos masivos con un 50% de aforo, River determinó que sólo podrán asistir al Superclásico los socios con 'Tu lugar en el Monumental' y la cuota al día o con una deuda máxima de dos cuotas sociales al 23 de septiembre a las 18".



"Para ello, a partir del sábado 25 de septiembre a las 14, deberán entrar a RiverID e inscribirse para asistir al partido del 3 de octubre en el formulario creado en la plataforma. La inscripción se podrá realizar hasta el martes 28 de septiembre a las 20 horas. No se definirá ninguna prioridad por orden de inscripción. Todos los inscriptos tendrán automáticamente su lugar asegurado".



"Quienes tengan una mora superior a dos meses podrán regularizar su situación y serán considerados con prioridad para asistir al siguiente partido en el Monumental".



El club puntualizó además que "no habrá venta de entradas de ningún tipo" y que los directivos no tendrán derecho a invitados.



Entre otros eventos masivos, el gobierno autorizó el regreso del público a las canchas de fútbol, con un aforo máximo del 50%, a partir del 1° de octubre luego de un año y medio en que la pandemia de coronavirus obligó a jugar a puertas cerradas.