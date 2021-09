“El déficit que teníamos es Rosario era la coordinación del trabajo de seguridad, con la llegada de Aníbal Fernández ahora hay una conducción política de las fuerzas federales y no solo buenas intenciones”, dijo ayer Marcelo Sain al término de su reunión con el flamante ministro de Seguridad de Nación. Es que según razonó, contra toda discusión mediática instalada que solo cuenta efectivos federales, el actual Director del Organismo de Investigaciones del MPA dijo que “la cantidad de fuerzas federales desplegadas en el terreno no es el tema importante, sino que es fundamental saber como usar ese recurso. Si se analizan los homicidios en Rosario puede observarse que se producen en solo el 13 por ciento del territorio". Dijo también que ya establecieron "un esquema de trabajo conjunto" en materia de "investigación criminal"."(Aníbal) me manifestó un conjunto de ideas que él ya anunciará oportunamente sobre como reordenar algunas cosas en el territorio, particularmente en lugares como Rosario", dijo el exministro de Seguridad santafesino, quién valoró como "absolutamente pertinentes" las apreciaciones de Fernández durante el encuentro que mantuvieron en la sede ministerial.

En este sentido Sain adelantó que pondrán "a disposición" del Ministerio que conduce Aníbal "la información con la que cuentan", que "es mucha", para abordar la problemática. "Desde el organismo de investigaciones del Ministerio Público y desde la labor de los fiscales que se encargan de crimen organizado en Rosario se cuenta con muchísima información, una información indispensable para atender la problemática de la criminalidad compleja y la ponemos a disposición en el marco de un trabajo conjunto con las fuerzas federales", dijo Sain al finalizar el encuentro.

En rigor la ola de violencia narco en las calles rosarinas puso en agenda ineludible e encuentro con los principales actores. El gobernador Omar Perotti pasó el lunes por el despacho de Aníbal para pedir asistencia. Poco después, los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria dieron su opinión sobre lo observado por su personal en el terreno. Y ayer fue el turno de uno de los hombres que más conoce la realidad provincial.

“Tenemos una vieja y afectuosa relación con el ministro Fernández desde que Néstor Kirchner me encargó la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, aclaró Saín tras el contacto con el funcionario que asumió el pasado lunes la dirección de las políticas nacionales frente al delito. Y agregó: “Todos saben que soy bastante crítico de la policía de Santa Fe, porque es una fuerza que perdió el control del territorio. Y cuando una policía pierde el control del movimiento de mercaderías y personas no puede hacer bien su trabajo. El problema más serio que tiene la policía de Santa Fe es el deterioro en la formación y la desidia, que es más perniciosa incluso que la corrupción”.

Según trascendió, en los próximos días, el ministro Fernández anunciaría el plan que desarrollarán las fuerzas federales para colaborar con la policía provincial en este período de aumento de la violencia narco. En principio, no sería un envío de más de unidades, sino la utilización de esos recursos en forma diferente, con mayor peso en las zonas más peligrosas, la coordinación de patrullajes con los efectivos provinciales y el agregado de nuevos actores, como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para intentar poner freno a la circulación de dinero que da poder a las bandas.

“El problema en Rosario es que hace tiempo dos clanes, Los Monos y Alvarado, regentean la vida criminal en la ciudad con sus primeras y segundas líneas en prisión. Eso hace que la disputa en el terreno se resuelva a manos de soldaditos que están solo preparados para usar las armas en una sucesión de venganzas cruzadas. Entonces tenemos a la policía que no controla el territorio y bandas que tampoco lo hacen porque no se impone una sobre otra fuera de sus propias barriadas”, señaló Sain.

“Cantero, el líder de Los Monos, tiene condenas para no caminar nunca más por la calle, mientras que Alvarado se encamina, me atrevo a decir, a recibir también prisión perpetua. Están en la cárcel por el trabajo de la justicia provincial, porque hay que decir que en Santa Fe la Justicia federal se ve lenta y sin ganas”, comentó Saín.

Para el titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio de la Acusación de Santa Fe, la incorporación de la UIF en una especie de task force contra el narcotráfico en Rosario permitirá avances para desmantelar el poder económico de esos detenidos jefes de clanes “La plata que mueve el narcotráfico, que es mucha, no se queda en los barrios carenciados donde se produce el negocio, sino que se lava en estructuras financieras que en el tiempo en que se secó la plaza de la soja tomó sin problemas el dinero narco”.