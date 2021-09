La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino hizo una convocatoria formal a la población para donar sangre de manera voluntaria. "Necesitamos con suma urgencia donantes de grupo 0, factor RH positivo y negativo", dijo.



El objetivo del llamado es mantener las reservas del Centro Regional de Hemoterapia y poder abastecer a los servicios de transfusión de toda la provincia. "Un donante puede salvar hasta cuatro vidas", explicó la especialista. "Les pedimos a los salteños que tengan algunos de estos grupos sanguíneos que asistan para realizar este acto altruista”, insistió.

La sangre es necesaria para realizar transfusiones a pacientes anémicos, o con trasplantes, o que serán sometidos a operaciones, o padezcan enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias. Los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita para mejorar. Entre ellos, se encuentran las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma.

Para donar sangre se debe tener entre 16 y 65 años; pesar más de 50 kilogramos; no haberse expuesto a situaciones de riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas. Estar descansado/a, habiendo dormido por lo menos 6 horas. Sentirse en buenas condiciones de salud (no tener síntomas de malestar general, fiebre, resfrío o tos). Desayunar o almorzar de forma habitual y tomar líquidos en abundancia (no alcohólicos). Si es mujer, no estar embarazada ni dentro de las 8 semanas posteriores al parto. En el caso de tener tatuajes y piercings deben haber pasado más de 12 meses de realizados para poder donar. Las personas que hayan recibido la vacuna contra la covid-19, pueden donar transcurridas 72 horas desde la inoculación, si no presentan síntomas. Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 14 días desde la última toma. Para donar hay que concurrir con Documento Nacional de Identidad, y se recordó además que no es necesario estar en ayunas.

Casos nuevos

Ayer se notificaron 78 contagios nuevos en la provincia, de los cuales 58 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 20 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 250 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19. Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 84.720 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 80.255, lo que representa el 95 por ciento.

Hay 90 personas internadas en unidades de terapia intensiva y 46 están con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por covid-19 en Salta suman 2577.

En el departamento Capital fueron 34 los casos detectados, mientras que en los departamentos más cercanos Cerrillos acumuló 1; Chicoana, 3; General Güemes, 4, y Guachipas, 4.

En el norte provincial Rivadavia contó 4 positivos; Orán, 7 y San Martín, 10. En los Valles Calchaquíes y la Puna, Cachi registró 1 caso, y Los Andes, 1. En la zona sur, en tanto, La Candelaria informó de un contagio y Anta, de 8.