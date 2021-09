Miércoles 12 de setiembre de 2021, el gobierno nacional pagó 1.885 millones de dólares para cancelar la primera cuota de capital del préstamo que le dieron a Mauricio Macri de 44.000 millones de dólares.



Mientras tanto no hay títulos en los diarios ni programas ni periodistas de ningún sector que hablen de esta monumental estafa. Esta es la cruda, amarga y trágica realidad de nuestra Patria. Pagar al FMI deudas contraídas por el macrismo que hundió al país.

Es la insoportable tragedia que nos toca, por no poner la firmeza y la disposición política necesaria y no pagar semejante cifra

Es la vergüenza que nos toca por ser mansos y tranquilos, y no oponerse con todas las fuerzas ante los hechos. Y resulta que no podemos pagar salarios que cubran la canasta básica. Y ocurre que a los jubilados les seguimos dando las sobras de este festín. Y millones de compatriotas no llegan a comer todos los días del mes. Cada vez hay mas comedores, merenderos, etc.

Y es así porque a los desocupados les seguimos dando (en el mejor de los casos) bonos o planes que no superan los 10.000 o 15.000 pesos…

Plata para el fondo hay –1885 millones de dólares– pero no para abrir más fábricas, ampliar las existentes, con más subsidios y créditos.

No es viable, no es posible pensar un país que hace lo que hacemos en Argentina. Por más buenas intenciones que intenten mostrar, solo una cosa es clara: la miseria seguirá creciendo, la desigualdad no para, y el derrumbe de las mayorías será cada día más notorio.

Así, de esta manera, las palabras pierden todo sentido, nadie creerá en nada ni nadie por esta senda. Mientras tanto, los pobres, los chicos y jóvenes, nuestros viejos, los trabajadores activos y los desocupados, más los monotributistas y pequeños empresarios seguirán sufriendo esta ignominiosa realidad que, encima, nos las quieren vender edulcorada.

Quienes deciden ese pago al Fondo no pueden recibir otro calificativo que enemigos del pueblo argentino.

Héctor Marinangeli