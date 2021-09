Por la pantalla de la TV Pública, Central se exige esta tarde ante el puntero de Liga Profesional con bajas relevantes. El canaya visita en Córdoba a Talleres con las ausencias de Gastón Ávila, Emiliano Vecchio y Lucas Gamba. El rival, en cambio, atraviesa un gran momento en la temporada, viene de vencer a Racing en Avellaneda pero hoy no podrá disponer de Héctor Fértoli, refuerzo del equipo devenido en figura del puntero.

Talleres no solo es puntero con 26 unidades sino que además atraviesa un invicto de nueve partidos. Es decir, el canaya (16 puntos) se mide hoy ante el mejor equipo de Liga Profesional, pero el desafío será mayúsculo porque el conjunto de Cristian González no tiene por lesión a Ávila (desgarro) ni Gamba (contractura), y Vecchio no podrá volver, a pesar de cumplir ante San Lorenzo su fecha de suspensión por la roja ante Banfield, por arrastrar molestias en su tobillo derecho. Michael Covea lo reemplazó ante el azulgrana pero el venezolano dio positivo de coronavirus y será baja por dos semanas, al menos, de las prácticas en Arroyo Seco.

Esta situación llevó a González a optar por el ingreso en el mediocampo de Francesco Lo Celso y en ataque aparecerá Alan Marinelli. Lo Celso necesita hacer un buen partido para dejar de perder lugar en el plantel superior. El delantero, en cambio, ya hizo aportes importantes a pesar de los pocos minutos que tiene en la temporada. En defensa, por último, vuelve Nicolás Ferreyra. De esta manera el Kily pone en cancha lo que tiene a disposición, que está lejos del equipo ideal que ganó cuatro de los últimos cinco partidos y recuperó protagonismo con la reacción que mostró luego de quedar eliminado de Copa Sudamericana.

Los cordobeses vienen de superar a Racing en Avellaneda y hoy no podrán disponer de Fértoli, de muy buenos partidos, por suspensión. En su lugar el entrenador Alexander Medina se inclinó por Ángelo Martino. En Talleres también aparece como una figura consolidada Rodrigo Villagra, vendido por Central al club cordobés el pasado mes de agosto. Aunque el local tiene lo mejor en ataque, con jugadores veloces y de muy buena técnica, como Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Michael Santos. Talleres está invicto de local y en el torneo ganó siete de los últimos ocho partidos.