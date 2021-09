La disputa por la presencialidad en las sesiones del Congreso no se detiene. Ahora, la oposición de Juntos por el Cambio reclama la derogación de la resolución firmada este jueves por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la que se establece el regreso de las sesiones presenciales bajo un “Protocolo de Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido”. A través de una carta dirigida a Massa, el interbloque macrista “exige” su anulación porque "excede las facultades" del presidente del cuerpo legislativo, reclama “la total presencialidad” y rechaza la continuidad del sistema mixto (virtual-presencial) en las comisiones. Desde el oficialismo prefirieron no responder públicamente la misiva opositora, aunque fuentes cercanas a la dirección del cuerpo sostuvieron ante PáginaI12 que los opositores “deberían explicar mejor por qué no quieren ir al recinto”.

La resolución firmada por Massa sostiene en su primer artículo que se “establece el ‘Protocolo para el Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido’ con el total de miembros que componen la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”. Aunque el mismo señala que para que se lleve adelante se deben “respetar las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y siempre que posean resultado negativo de COVID-19”. Además, detalla los tipos de testeos y aclara que la Cámara tendrá su propio dispositivo para realizarlos.

Sostiene que las autoridades de las comisiones “podrán decidir por la opción de trabajo mixto (presencial y remoto) o remoto”. Al tiempo que también establece “excepciones” para aquellos diputados que tengan distintos tipos de comorbilidad --según las resoluciones del Ministerio de Salud--, que podrán participar de las sesiones en forma remota. Además que la comisión de Labor Parlamentaria (que integran todos los bloques) designe legisladores que “evalúen” las excepciones especificadas que establece la resolución.

Desde el interbloque macrista salieron a cuestionar duramente la resolución. En la misiva dirigida a Massa --que firman Mario Negri (UCR), Cristina Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC)-- le solicitan “que tenga a bien derogar esa normativa por la cual la presidencia toma atribuciones que exceden a su competencia reglamentaria”, que “crea un nuevo protocolo de funcionamiento parlamentario mixto en forma unilateral”.

Allí afirman que la resolución “implica un cambio al Reglamento”, que establece “una forma distinta de computar las asistencias para alcanzar el quórum legal” y que una modificación de esas características “exige no sólo la participación de los bloques en su redacción si no que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente”.

El interbloque macrista afirmar que con la resolución “el Presidente está prorrogando de manera tácita, unilateral y antirreglamentariamente el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto del 13 de mayo de 2020, sin los alcances que la Comisión de Labor Parlamentaria había acordado por consenso para sus sucesivas prórrogas”. Además, JpC “exige total presencialidad” para las sesiones y rechaza el trabajo remoto en las comisiones.

Una disputa que vuelve a complicar el funcionamiento de la Cámara baja y que se remonta al principio de la pandemia, cuando las medidas preventivas y las restricciones obligaron a establecer un protocolo para sesiones virtuales después de sucesivos encontronazos entre oficialismo y oposición.

Incluso, en mas de una oportunidad el interbloque macrista amenazó con judicializar el funcionamiento remoto y cada prórroga del protocolo virtual fue de la mano de exigencias de JpC que condicionaron la agenda parlamentaria del Gobierno y el FdT. Entre ellas, la de exigir que el temario de cada convocatoria a sesionar debería estar "consensuado" entre oficialismo y oposición, con lo que trabó no pocos proyectos que la bancada del gobierno pretendía avanzar.

Cámara alta

El debate también se coló en el Senado esta semana en medio de un plenario virtual de comisiones en la que el secretario de Energía, Darío Martínez, expuso sobre un proyecto de ley de hidrocarburos impulsado por el Ejecutivo.

Allí, el senador fueguino Pablo Blanco (JpC), planteó el reclamo de su interbloque de retomar las actividades de modo presencial en la Cámara alta, donde aún rige un decreto del cuerpo que mantiene las tareas remotas. "Vamos a llegar un acuerdo respecto de una sesión presencial que vamos a tener y del trabajo de las comisiones, donde estamos viendo de continuar con el funcionamiento mixto hasta que podamos ajustar todos los detalles", contestó el jefe del bloque del FdT, José Mayans.